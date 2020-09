Sukces Białostoczan na Mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym

Mairbek Salimov zdobył wicemistrzostwo Polski w kategorii do 60kg, mając problemy z odpowiednim przygotowaniem się do zawodów z powodu kontuzji. Jest to kolejny sukces podlaskiego zapaśnika, który wcześniej zdobywał m.in. Mistrzostwo Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym. Dodatkowo Mairbek znajduje się w ścisłym składzie kadry Narodowej Polski Juniorów stylu klasycznego. Drugi reprezentant klubu KS Wschód - Andrzej Shlyaga zdobył mocne piąte miejsce w kategorii do 77kg.

W zawodach startowały 33 kluby z całej Polski, które łącznie wystawiły 97 zawodników, którzy stoczyli 149 walk. Klub z Białegostoku który wystawił na imprezie dwóch zawodników, zdobył 11 miejsce drużynowo. W klasyfikacji wojewódzkiej Podlaskie zakończyło na dziewiątym miejscu.

oprac.: Kamil Timoszuk