Sukces badmintonistów z Suwałk

W grze podwójnej chłopców Michał Aleksandrowicz i Mateusz Hołub doszli do samego finału. O najwyższe trofeum walczyli z parą Jakub Melaniuk i Szymon Ślepecki (UKS Unia Bieruń/LKS Technik Głubczyce), która jest deblem numer jeden w Polsce w tej kategorii wiekowej.



W pierwszym finałowym secie suwalczanie potrafili, utrzymać kontakt z rywalami z drugiej strony kortu do 8 pkt, a w drugim secie do 10 pkt. Później rywale odskakiwali na kilkupunktową przewagę. Kilka dobrych momentów badmintonistów z Suwałk w tym spotkaniu było to za mało aby sięgnąć po tytuł mistrzów kraju.



W sobotę w ćwierćfinale z turniejem pożegnał się debel Jan Filipowicz i Sebastian Lenczewski. Przegrali oni z parą Tomasz Buza i Maksymilian Danielak (UKS Milenium Warszawa/KS Ruch Piotrków Trybunalski) w setach 19:21, 17:21. Druga suwalska para deblowa nie pokazała pełni swoich umiejętności.





***



Pozostałe finały:

Szymon Ślepecki/Julia Pławecka (LKS Technik Głubczyce/UKS Plesbad Pszczyna) (2:1) 21:10, 20:22, 21:10 Jakub Melaniuk/Daria Zimnol (UKS Unia Bieruń/

Joanna Podedworny (UKS Unia Bieruń) (2:0) 21:13, 21:11 Anastasiia Kosenchuk (UKS Hubal Białystok)

Dominik Kwinta (UKS KSBad Kraków) (2:1) 21:17, 15:21, 21:17 Mikołaj Szymanowski

Julia Pławecka/Daria Zimnol (UKS Plesbad Pszczyna) (2:1) 15:21, 21:14, 21:12 Antonina Marszałek/Aleksandra Wrońska (UKS Plesbad Pszczyna)



JAK ZAWODNICY SKB SUWAŁKI GRALI w ŁĘCZNEJ

Gra pojedyncza chłopców:

I RUNDA

Jan Filipowicz - M. Danielak (KKS Ruch Piotrków Trybunalski) 11:21, 21:18, 11:21

Sebastian Lenczewski - W. Kamiński (UKS Bursztyn Gdańsk) 21:16, 22:24, 21:13

Mateusz Hołub - Błażej Lange (MKB Lednik Miastko) 21:11, 21:13

II RUNDA

Mateusz Hołub - Dominik Kwinta (UKS KSBad Kraków) 10:21, 9:21

Sebastian Lenczewski - A. Niczyporuk (AZSUW Warszawa) 6:21, 8:21



Gra podwójna chłopców:

J. Filipowicz/S. Lenczewski

I runda: wolny los

II runda: Adrian Kowal (MKS Stal Nowa Dęba)/Konrad Krystek (Orbitek Straszęcin) 21:17, 21:16

ćwierćfinał: Tomasz Buza (UKS Milenium Warszawa)/Maksymilian Danielak (KS Ruch Piotrków Tryb) 19:21, 17:21



M. Aleksandrowicz/M. Hołub

I runda: wolny los

II runda: Dominik Kłaput (Unia Bieruń)/M. Mieczągowski (AZSUŚ Katowice) 21:8, 21:8

ćwierćfinał: Kacper Górniak/Piotr Heinke (Chojnik Jelenia Góra) 21:13, 21:17

półfinał: Bartosz Krajewski/Adrian Krawczyk (ABRM Warszawa) 22:20, 21:15

FINAŁ: Jakub Melaniuk (1, Unia Bieruń)/Szymon Ślepecki (Technik Głubczyce) 10:21, 15:21



Gra mieszana:

I runda:

M. Aleksandrowicz (SKB)/Julia Pająk (Orlicz Suchedniów) - M. Podkowiński (Hubal)/M. Muszyńska (Plesbad Pszczyna) 21:9, 22:20

II runda: P. Liszka/J.Podedworny (3/4, Dwójka Bytów) 21:23, 21:18, 13:21



W klasyfikacji klubowej zwyciężył UKS Plesbad Pszczyna.

oprac.: Kamil Timoszuk