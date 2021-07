Strażacy rywalizowali w zawodach gminnych w Zabielu

Radna Zabielska, gratulując organizacji zawodów, odczytała list okolicznościowy wystosowany przez marszałka Artura Kosickiego.

- Na co dzień podejmujecie się trudnej i niebezpiecznej misji, ratując zdrowie i życie ludzkie, chroniąc ich dobytek. Często jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia, nie bacząc na grożące niebezpieczeństwo i stawiając za priorytet dobro innych — pisał marszałek.

Jak podkreślił, tego typu spotkania są ważne, bo doskonalą umiejętności, które później można wykorzystać w celu ratowania zdrowia, życia i mienia podczas akcji bojowych.

W niedzielnych zmaganiach rywalizowało 30 drużyn w trzech kategoriach wiekowych: 50+, seniorzy (18+) oraz młodzież (poniżej 18 r.ż.). Były dwie konkurencje: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta z torem przeszkód. Najlepsza okazała się jednostka OSP w Jaświłach.

- To były bardzo udane zawody. Impreza co roku cieszy się olbrzymią popularnością. Jest doskonałą okazją do integracji naszych jednostek OSP, ale również mieszkańców — mówił Jan Joka, wójt gminy i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaświłach.