Spotkanie z mistrzem olimpijskim

Zawodnik klubu Podlasie Białystok historyczny sukces odniósł w konkursie rzutu młotem. W znakomitym stylu zdobył w tej konkurencji złoty medal z wynikiem 82 m 52 cm. To pierwszy w dziejach, olimpijski triumf sportowca z naszego regionu!

- Serdecznie gratuluję zdobycia złotego medalu olimpijskiego. Sukces Wojciecha Nowickiego ma historyczny wymiar, jest to bowiem pierwszy olimpijski medal w dziejach podlaskiego sportu – mówił Artur Kosicki podczas spotkania – Cieszę się, że dostarczyłeś nam, Wojtku tyle pozytywnych emocji, tyle radości. Jesteśmy z Ciebie dumni! Wiemy też, że za sukcesem każdego sportowca stoi trener, dlatego chciałbym serdecznie podziękować pani Malwinie Wojtulewicz-Sobierajskiej za znakomite przygotowanie i za ten niebywały sukces.

Marszałek wyszedł też z inicjatywą, aby finansowo doceniać trenerów za sukcesy ich podopiecznych. Wojciech Nowicki i Malwina Wojtulewicz-Sobierajska podkreślali, że wsparcie władz województwa ma dla sportowców ogromne znaczenie.

- Dziękuję serdecznie za to zainteresowanie i wsparcie. To dzięki temu m.in. możemy spokojnie trenować i przygotowywać się do zawodów – mówił mistrz olimpijski.