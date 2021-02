Spotkanie dwóch zranionych drużyn poprzedniej rundy Lotto Superligi

W stolicy województwa kujawsko-pomorskiego spotka się dwóch zranionych. W pierwszej tegorocznej kolejce Dojlidy Białystok i Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz doznały porażek 0:3. Podlasianie przegrali u siebie z mistrzem Polski - Sokołowem Jarosław, natomiast Gwiazda uległa drużynie Dekorglassu Działdowo.

W Dojlidach zabrakło Yongyina Li, który nie mógł dotrzeć do Polski. Chińczyk nie wystąpi też w najbliższym spotkaniu. To zła informacja dla białostockiej drużyny, która myśli o rehabilitacji za piątkową porażkę.

Na domiar złego, w trakcie spotkania z jarosławianami, kontuzji pleców doznał Wang Zeng Yi. Uraz okazał się na tyle bolesny, że kapitan i grający trener Dojlid poprosił o przerwę medyczną. Po niej wrócił do gry, ale nie czuł się pewnie przy stole i przegrał wyraźnie z Pawłem Chmielem.

Jak wyjaśnia Piotr Anchim, menadżer Dojlid, z Wandżim jest lepiej. Dodaje, że co prawda ból nie ustał do końca, ale będzie grał w Bydgoszczy. Zaznacza, że gdyby sytuacja był inna, władze klubu byłyby za przełożeniem najblizszego meczu, ale niestety nie da się tego zrobić, ponieważ terminarz jest zbyt napięty.

Sternik białostockiego klubu wierzy, że Dojlidy mogą wrócić z Bydgoszczy z pozytywnym wynikiem.

- Gwiazda to zespół w naszym zasięgu. Rywale mają w swoim składzie klasowych tenisistów, ale to nie Sokołów, który przyjechał do nas z gwiazdami światowego topu - uważa Anchim. - Piotrek Michalski w starciu z Kou Lei nie miał żadnych szans. Należy mu się szacunek, że powalczył i nie bał się. W Bydgoszczy mamy większe szanse na zwycięstwo – mówi.