Sportowe miejsca w Białymstoku, których już nie ma

Eksplozja radości koszykarskich kibiców

Służyła ona głównie ligowej rywalizacji w koszykówce, w tym gospodyniom obiektu – drużynie Włókniarza, która w latach 90. udanie występowała w kobiecej Ekstraklasie. Najwięcej emocji białostockie koszykarki przysporzyły swoim kibicom w sezonie 1993/94. Zajęły wówczas 5. miejsce i uzyskały prawo gry w europejskich pucharach! Takiej miary osiągnięciem nie mogła się poszczycić do tej chwili żadna z drużyn naszego regionu rywalizująca w grach zespołowych.

W pucharowych, koszykarskich rozgrywkach Włókniarz wystąpił we wrześniu 1994 roku w tzw. Pucharze Ronchetti. W pierwszym swoim meczu z IMOS Brno, nasze panie przegrały wprawdzie na wyjeździe 13 punktami, jednak w rewanżu wygrały u siebie różnicą 14 „oczek” i to one awansowały do kolejnej rundy. A decydujące punkty zdobyły dosłownie na kilka sekund przed końcem spotkania, wywołując wręcz eksplozję radości blisko 2 tysięcy kibiców wypełniających po brzegi halę przy ul. Antoniukowskiej.

Taki był koniec sportowej hali przy ul. Antoniukowskiej. Autor: Wojciech Szubzda. Źródło: Polskie Radio Białystok.

Zagrania rodem z NBA

Wielu widzów przychodziło również do tej hali, aby ujrzeć w akcji drużynę Instalu/Dojlidy Białystok, występującą od sezonu 1995/96 w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn. Często chcąc oglądać jej spotkania należało przyjść godzinę przed rozpoczęciem gry, aby zająć dobre miejsce.

Przy czym w II połowie lat 90., najbardziej dotąd popularna wśród sportowych kibiców w Białymstoku – drużyna piłki nożnej Jagiellonii uzyskiwała przeciętne wyniki. Zdarzało się więc, że na meczach Instalu/Dojlid w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn było więcej widzów, niż na meczach jagiellońskich piłkarzy, grających wtedy nawet w III i IV lidze.

Tym co szczególnie przyciągało koszykarskich „fanów” na mecze Instalu/Dojlid był fakt, że w naszym zespole w sezonie 1995/96 występowało dwóch czarnoskórych graczy z USA – Tyrone Thomas i Frazier Johnson. Zdobywali oni bardzo dużo punktów dla białostockiego klubu, a jednocześnie grali bardzo widowiskowo – prezentując agresywną walkę pod koszami, wręcz rodem ze słynnej ligi NBA.

Jeden z meczów drużyny Instalu/Dojlid Białystok w koszykarskiej Ekstraklasie odbywających się w hali przy ul. Antoniukowskiej. Autor: Michał Kość. Źródło: poranny.pl

Mocne pięści bokserów Hetmana

Z innych, najbardziej ciekawych i emocjonujących sportowych wydarzeń, które miały miejsce w hali przy ul. Antoniukowskiej należy wymienić rozegranie tam 19 stycznia 1992 roku międzynarodowego meczu bokserskiego: Polska – USA, zakończonego remisem 12:12. Zgromadził on nadkomplet sympatyków tej dyscypliny, którzy mogli podziwiać udane walki w drużynie „biało-czerwonych” dwójki zawodników białostockiego Hetmana – Dariusza Snarskiego i Wiesława Małyszko.

Nasi zawodnicy okazali się mocnymi punktami reprezentacji Polski. Najpierw Snarski w wadze do 60 kg pokonał Patrice Brooksa, a kilkanaście minut później w jego ślady poszedł Małyszko wygrywając w wadze do 67 kg z Rossem Thompsonem. O wysokich umiejętnościach obydwu białostockich pięściarzy świadczył fakt, iż w ówczesnym – 1992 roku wystąpili oni na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, gdzie tylko niesprawiedliwy werdykt sędziów pozbawił Snarskiego medalowej szansy.

Oprócz już opisanych, w historii istnienia hali przy ul. Antoniukowskiej rozegrano jeszcze wiele innych ciekawych zawodów w różnych dyscyplinach. Niestety w 2011 roku została ona rozebrana i pozostał po niej już tylko czar sportowych wspomnień.

tekst: Jerzy Górko

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Wojciech Szubzda/ Polskie Radio Białystok, Michał Kość, Zdzisław Lenkiewicz



Zdjęcie miniatury. Dariusz Snarski w zwycięskiej walce w meczu Polska-USA rozegranym w 1992 roku hali Włókniarza. Autor: Zdzisław Lenkiewicz. Źródło: wspolczesna.pl