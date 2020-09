Ślepsk Malow Suwałki ze wsparciem samorządu województwa

- Jesteście wizytówką naszego regionu - zwrócił się do prezesa i zawodników Ślepska marszałek Artur Kosicki. - Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy Was nie wspierać. Nie samą piłką nożną żyje Podlaskie. Doceniamy Jagiellonię, ale wiemy, że Podlaskie ma też drugi diament sportowy i to jest właśnie Ślepsk Malow Suwałki – podsumował.

Przypomniał, że czek opiewa na kwotę 400 tys. zł i to tylko do końca 2020 roku. Na 2021 zapowiedział duże wsparcie dla największych marek sportowych w łącznej kwocie 2 mln zł.

Ponownie, jak podczas spotkania z okazji 10-lecia jubileuszu Białostockiej Akademii Siatkówki wyraził nadzieję, że już niedługo w Białymstoku mogłyby się spotkać w ramach derbowego meczu w siatkarskiej Plus Lidze Bas Białystok i suwalski Ślepsk.

- Chciałbym podziękować Marszałkowi za to wsparcie – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Myślę, że drużyna po pierwszym sezonie okrzepła w PlusLidze. Gdyby nie koronawirus, mogła być finałowa „ósemka” – przypomniał.

Tymi słowami nawiązał do postawy drużyny, która w drugiej części sezonu była na tzw. fali wznoszącej. Zdradził również tegoroczne oczekiwania, czyli walkę o udział w play off. Byłby to najlepszy wynik męskiej piłki siatkowej w historii województwa podlaskiego.

- W ubiegłym roku było 150 tys. zł, w tym roku już 400 tys. – mówił Paweł Wnukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. – Będę zabiegał o jeszcze większe wsparcie dla Was, bo jesteście wspaniałą wizytówka regionu – zapewniał. W imieniu radnych zapowiedział też dalszą dobrą współpracę z marką Ślepska.

Głos zabrał również prezes Ślepska, Wojciech Winnik.

- Nasz klub przez cały okres istnienia nie otrzymał takiego wsparcia z urzędu marszałkowskiego, jak obecnie – podkreślił prezes. - Mam nadzieję, że wspólnymi siłami razem osiągniemy postawione cele – powiedział.

Dziękując za wsparcie marszałka, ale również doceniając zaangażowanie lokalnych firm i osób przypomniał, że hasło klubu to „Razem możemy więcej”. Podziękował za dostrzeganie marki drużyny, i nawiązując do słów marszałka powiedział na zakończenie:

- Ten diament będziemy dalej szlifować i pielęgnować – zapewnił prezes Winnik.

A na dobry początek, już w pierwszej kolejce nowego sezonu, Ślepsk Malow Suwałki wygrał na wyjeździe z olsztyńskim Indykpolem AZS 3:0.

Poniżej znajduje się stream z konferencji.

***

Historia Ślepska to obraz, jak można połączyć pasję ze sportem. Klub powstał w 2004 roku w Augustowie i rozgrywki zaczynął od gry w III lidze. Po dwóch latach awansował na zaplecze obecnej Plus Ligi. W II lidze kilkukrotnie zawodnicy balansowali na granicy awansu do siatkarskiej elity, co ostatecznie osiągnęli w sezonie 2018/2019. Sezon 2019/2020 ukończyli na 9 miejscu, co uznaje się za duży sukces, bo w wielu pojedynkach wygrywali z najlepszymi drużynami ostatnich lat.





Marcin Nawrocki

Fot. Małgorzata Sawicka