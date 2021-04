Samorząd województwa wsparł kobiecą piłkę nożną

GKS Forty to jeden z nielicznych w regionie klubów specjalizujących się w kobiecej piłce nożnej.

- Ta dziedzina sportu to nadal wielkie wyzwanie dla organizatorów, trenerów, a przede wszystkim samych zawodniczek. Nikt już nie ma wątpliwości, że kobiety potrafią i chcą w piłkę grać, ale nadal jest to jeszcze dyscyplina wymagająca większego wspierania. Także ze względu na promocję regionu w Polsce - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś. Dodał, że samorząd województwa ma wiele do zrobienia w tej dziedzinie oraz z wielką satysfakcją przyjął, że to właśnie w subregionie łomżyńskim tak prężnie i z sukcesami rozwija się kobiecy futbol. Przypomniał również, że żaden z męskich zespołów z tej części województwa nie gra w wyższej klasie rozgrywkowej niż seniorki Fortów obecne w makroregionalnej trzeciej lidze.