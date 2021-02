Ryszard Szurkowski. Wspomnienia (felieton)

Dla obecnego pokolenia 50-60-latków (jak autor tekstu), te kapsle to była prosta, a jednocześnie jakże emocjonująca gra. Na ziemi lub chodniku rysowało się, często fantazyjnie zakręcony, tor kolarski. Zaznaczało się linię startu, na której stało czasami i kilkanaście pięknie pokolorowanych kapsli od butelek (najczęściej, były to, hm, kapsle od butelek po piwie) z numerami i nazwiskami naszych kolarskich idoli. I - pstryk, pstryk, umiejętnym ruchem palców przesuwało się kapsle do przodu.

Problem w tym, że każdy chciał być w tej grze Szurkowskim i mieć kapsel oznaczony jego nazwiskiem. W przypadku bardziej pokojowo nastawionych do siebie uczestników tej rywalizacji decydowało o tym losowanie. Niestety czasami o tym, kto będzie akurat dzisiaj w podwórkowym wyścigu Szurkowskim, decydowało również „prawo pięści”.

Nieważny był obiad

A gdy już ustalono, kto dzisiaj jedzie jako Szurkowski, a kto jako Szozda, czy Hanusik, zaczynały się pełne emocji nasze kapslowe wyścigi. Z jakim skupieniem grupy chłopców wpatrywały się w przebieg tej rywalizacji! Ileż łez polało się na dziecinnych jeszcze przecież twarzach, gdy nasz „kolarz” wypadał poza linię toru! Wtedy nie było „zmiłuj się” – kapsel wędrował na koniec stawki i trzeba było gonić peleton oddalony już o kilka zakrętów chodnikowego toru.

A ile radości towarzyszyło nam, gdy ostatnim pstryknięciem, niczym Szurkowski, jako pierwsi przerywaliśmy linię mety naszego wyścigu. Było się wtedy niekwestionowanym kolarskim „kapslowym królem” podwórka i dumnie spoglądało się na kolegów. Oni jednak od razu pałali chęcią rewanżu i za chwilę znowu wszyscy pogrążaliśmy się w naszych pstrykanych emocjach, ignorując okrzyki naszych mam typu: „Janek/Jurek/Andrzej, itp. – do domu na obiad!”.

Od niemowlaków w wózkach po wąsatych staruszków

Ten „kapslowy boom” miał rozkwit na początku lat 70., gdy Ryszard Szurkowski święcił swoje największe triumfy. Zaczęło się od jego seryjnych zwycięstw w Wyścigu Pokoju. Było to niezwykłe, nie tylko sportowe, ale i społeczne wydarzenie, które gromadziło przy szosie, przy radioodbiornikach i przy telewizorach mnóstwo widzów: od niemowlaków w wózkach, po wąsatych staruszków i dostojne babcie.

Szurkowski triumfował w tej niezwykle prestiżowej i popularnej imprezie aż 4-krotnie: w latach: 1970, 1971, 1973 i 1975. Następnym jego krokiem do kolarskiej sławy były medale zdobyte w Mistrzostwach Świata. Najcenniejszym i najbardziej efektowym z nich, był jego złoty krążek wywalczony w 1973 roku. Wówczas linię mety minął on samotnie, wyprzedzając po ucieczce pozostałych rywali.

Mistrzowskie triumfy Polaków

Rok później Szurkowski okazał się srebrnym medalistą Mistrzostw Świata, ale tylko dlatego, że dosłownie o „błysk kolarskiej szprychy” okazał się od niego lepszy na finiszu inny Polak – Janusz Kowalski. Tak, tak, były takie czasy w historii sportu, gdy podział medali w kolarskich Mistrzostwach Świata był wewnętrzną sprawą Polaków!

Ryszard Szurkowski wspaniale zrealizował się również jako trener polskiego kolarstwa. To on w połowie lat 80. „tchnął ducha” sportowej walki i ambicji wśród naszych kolarzy. W efekcie – w 1985 roku, Lech Piasecki najpierw zwyciężył w Wyścigu Pokoju, a następnie zdobył tytuł Mistrza Świata w wyścigu indywidualnym.

Rysiek! Rysiek!

Co ciekawe, bardzo długo czekaliśmy na start Ryszarda Szurkowskiego na szosach naszego regionu. Zaprezentował się on podlaskim kibicom kolarstwa dopiero u schyłku swojej sportowej kariery – w 1983 roku.

Wówczas to, w weekend, od piątku – 7 października, do niedzieli – 9 października, w Białymstoku, Sokółce i Mońkach rozegrano kolejno tzw. kryteria uliczne z udziałem wielu znanych i utytułowanych polskich kolarzy. W każdym z tych wyścigów, Szurkowski plasował się w ścisłej w czołówce, a najbliżej zwycięstwa był w kryterium o Puchar Prezydenta Białegostoku, gdy zajął 2. miejsce.

Jak relacjonował reporter „Gazety Współczesnej” - białostoccy kibice kolarstwa okazali Szurkowskiemu ogromną owację, dopingując go cały czas okrzykami „ Rysiek! Rysiek!”.

tekst: Jerzy Górko

zdj. nr 1. Ryszard Szurkowski był najwybitniejszym polskim kolarzem. Fot. www.magazynszosa.pl

zdj. nr 2. Gra w kolarskie kapsle była hitem polskich podwórek w latach 70. Fot. www.bufetprl.com

zdj. nr 3. Screen artykułu w „Gazecie Współczesnej” z 1983 roku o pierwszym starcie Ryszarda Szurkowskiego w naszym regionie