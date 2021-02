Ruszają szachowe Mistrzostwa Miasta Białegostoku dla najmłodszych. Trwają zapisy

Najmłodsi szachiści rozegrają między sobą dwa turnieje o mistrzostwo miasta do lat 7 i 8. Do udziału w zawodach, które odbędą się w dniach 20.02-21.02, można zgłaszać się najpóźniej do poniedziałku (15.02). Rozgrywki będą miały miejsce w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku.