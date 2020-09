Rugby Białystok ze wsparciem Samorządu Województwa Podlaskiego

Prezes Rugby Białystok Mateusz Perzyna zaprezentował nowy logotyp oraz koszulki, które będą towarzyszyć zawodnikom oraz kibicom w najbliższych sezonach. Wyjaśnił skąd wzięła się idea zmiany logotypu.

- Na początku istnienia drużyny byliśmy pewnego rodzaju zjawiskiem. Nikt nie wiedział co to jest rugby i że taki klub istnieje. Ciężko pracowaliśmy przez te sześć lat i myślę, że możemy sobie pozwolić na to, aby ten człon Rugby w logotypie przenieść trochę dalej i zacząć kierować się regionem z którego się wywodzimy, bo jesteśmy jedynym klubem rugby w regionie i stąd ta potrzeba utożsamiania się z Podlaskiem i miastem Białystok. Żubr jako symbol i nawiązanie do województwa, który też pasuje do Rugby, bo jest zwierzęciem charakternym.