Rozpoczęła się Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Sport w życiu osób niepełnosprawnych spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym, równie ważne jest poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości.



Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych jest organizowana od ponad 50 lat przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” (PSSON „START”). Zawodnicy rywalizują w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. konkurencji rzutów piłką lekarską, lotką czy kółkiem ringo do celu. Drużyny rozgrywają turnieje - tenisa stołowego i „piłkarzyków”. Wszystko odbywa się w przyjemnej atmosferze, z zachowaniem zasad fair-play.

Warto podkreślić, że tego typu inicjatywy, oprócz zachęcania do uprawiania sportu, integrują sportowców niepełnosprawnych. Służą również promocji regionu i poznawaniu go przez przyjezdnych uczestników zawodów.



Spartakiada odbywa się w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjnym w Ogrodniczkach. Swój udział potwierdziły ekipy ze Zduńskiej Woli (woj. łódzkie), Olecka (woj. warmińsko-mazurskie), Siedlec (woj. mazowieckie), a także Supraśla, Wasilkowa i Białegostoku (woj. podlaskie). Łącznie ok. 90 zawodników z niepełnosprawnościami w różnym wieku.



Anna Augustynowicz

fot. archiwum PSSON „START”

Program zawodów:



I dzień imprezy (piątek, 28.08)



godz. 10.00 – 14.00 – konkurencje:

- bieżny tor przeszkód,

- rzut lotką do celu,

- rzut piłką lekarską,

- turniej tenisa stołowego.

- pchnięcie kulą,

- rzut piłką do kosza,

- rzut kółkiem ringo do celu,

- gra „piłkarzyki".

II dzień imprezy (sobota, 29.08)

godz. 09.00 – 12.00 – konkurencje:

- c.d. turnieju tenisa stołowego,

- strzelanie do celu (paintball).

- c.d. gry „ piłkarzyków”,

- c.d. strzelanie do celu (paintball).

III dzień imprezy (niedziela, 30.08)