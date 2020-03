Róża Regionów 2019 dla folderów turystycznych urzędu marszałkowskiego

- Ta nagroda to ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że kapituła konkursu przyznała, iż poziom graficzny i merytoryczny co edycję jest wyższy i tym trudniej wybrać zwycięzcę. To bardzo cieszy i daje satysfakcję. Świadczy też o tym, że spełniamy oczekiwania turystów odwiedzających nasz region, a to przecież najważniejsze - mówiła w rozmowie z Wrotami Podlasia Bożena Nienałtowska, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy wydawnictwo UMWP zostaje docenione. W 2011 r. otrzymaliśmy wyróżnienie za materiały promocyjne, zaś w roku ubiegłym Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, której członkiem jest urząd, wygrała Różę Regionów w kategorii „Aplikacje Mobilne” za stronę podlaskie.travel .

Foldery turystyczne UMWP dostępne są m.in. podczas targów i imprez branżowych.

***

Konkurs Róża Regionów, organizowany przez Wiadomości Turystyczne, zwraca uwagę na jakość promocji naszego kraju poprzez ekspercką ocenę promocji miast, regionów i produktów turystycznych. W tym roku wyniki Konkursu zostały zaprezentowane podczas otwarcia targów Tour Salon w Poznaniu w piątek (14.02).



Anna Augustynowicz