Rekordowy sezon na Kanale Augustowskim

Kanał Augustowski to unikatowy, transgraniczny obiekt należący do najdłuższych dróg wodnych w Polsce. Jego całkowita długość wynosi 103,4 km. Różnica poziomów pomiędzy śluzami waha się od 0,86 metra do 6,5 metra. W tym roku 14 śluz Kanału po stronie polskiej pokonało 45 769 jednostek pływających. Takiego wyniku nie było w całej historii Kanału Augustowskiego! Śluza Kurzyniec, jako przejście graniczne, ze względu na sytuację epidemiczną pozostawała zamknięta. W zdecydowanej większości obiekty śluzujące się na Kanale to kajaki, następnie statki żeglugi, jachty motorowe, katamarany i gondole. Na śluzach Mikaszówka i Sosnówek prześluzowanych zostało w tym roku po ponad 10 tysięcy jednostek – głównie kajaków. Blisko 6 tysięcy obiektów zostało prześluzowanych na Przewęzi (5886) i Gorczycy (5555). To absolutny rekord. W ubiegłym roku śluzy Kanału Augustowskiego pokonało ponad 34 tysiące jednostek, w tym aż 12 tysięcy więcej.

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID 19 Polacy zdecydowali się zostać w kraju. Nie bez znaczenia były też zwolnienia z opłat za śluzowanie. Do 30 września 2020r. wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych obowiązywało zwolnienie z opłat za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Podczas konferencji nastąpiło także podsumowanie sezonu letniego na wodzie przez WOPR w Augustowie i KWP w Białymstoku oraz podpisano list intencyjny pomiędzy Wodami Polskimi a Komedą Wojewódzką Policji w Białymstoku, dotyczący rozpoczęcia akcji „niezaWODNY ratownik”. Służby będą współpracować w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom na wodzie m.in. ochrony środowiska, zanieczyszczania i zaśmiecania wód, działań patrolowo-prewencyjne w zakresie zapobiegania grodzeniom linii brzegowej i identyfikacji nielegalnych urządzeń wodnych, które mogą stanowić bezpieczeństwo dla osób wypoczywających nad wodą ze szczególnym uwzględnieniem Kanału Augustowskiego.

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

oprac. Władysław Tokarski