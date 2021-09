Rekord Polski Katarzyny Jankowskiej

Jest to bardzo dobry wynik, plasujący zawodniczkę Podlasia Białystok na wysokim, 21. miejscu w historii biegu godzinnego na świecie. Natomiast w klasyfikacji najlepszych Europejek w historii na tym dystansie, pani Katarzyna awansowała do elitarnej pierwszej „10” – na 9. pozycję.

O skali osiągnięcia białostockiej lekkoatletki świadczy również fakt, że dotychczasowy Rekord Polski w biegu godzinnym, należący co ciekawe do innej zawodniczki z naszego regionu – Justyny Korytkowskiej (Prefbet Sonarol Łomża), pobiła ona aż o 978 metrów.

- W tym sezonie mam jeszcze jeden ważny cel w postaci startu w maratonie. W swojej karierze nie biegałam jeszcze tak długiego dystansu, ale jednorazowo około 40 kilometrów przebiegłam na treningu. Czułam się dobrze i stąd jestem pełna optymizmu co do mojego debiutu w maratonie. Nastąpi on 7 listopada tego roku w Porto – powiedziała białostocka zawodniczka po minięciu linii mety w biegu godzinnym.