Rajdowy Mistrz z Automobilklubu Podlaskiego (felieton)

Jego sportowa, samochodowa pasja zaczęła się jeszcze w latach 60. Jako nastolatek miał on wówczas okazję przeżyć emocje związane z przejazdem przez Białystok słynnego Rajdu Monte Carlo. Tak, tak – to nie pomyłka. Otóż w 1967, 1968 i jeszcze w 1975 roku, Białystok był miejscem punktu kontroli czasu dla tych kierowców, którzy w ramach tzw. zlotu gwiaździstego startowali z Warszawy i przez nasze miasto jechali na południe Polski i dalej, przez inne kraje Europy – do Monte Carlo.

Za każdym razem na kawalkadę samochodów tego najsłynniejszego rajdu samochodowego na świecie czekało w Białymstoku wielu kibiców, mimo iż działo się to podczas styczniowych zimnych dni, a nawet nocy (pewnego razu uczestnicy rajdu przejechali przez Białystok o 3 nad ranem).

Skan artykułu w „Gazecie Białostockiej” opisujący przejazd w 1975 roku przez Białystok uczestników Rajdu Monte Carlo.

Od „Malucha” do „Łady”

Co ciekawe, pierwszym samochodem na jakim Jerzy Poznański startował w rajdach był poczciwy „Maluch”, czyli pamiętny Fiat 126p. Na tym sprzęcie białostoczanin w 1980 roku zajął wysokie – 4. miejsce w mistrzostwach kraju w klasie do 700 ccm. Następnie przesiadł się na Fiata 125p i z sukcesami zaczął startować w klasie do 1300 cm.

W tej rywalizacji, Jerzy Poznański w 1982 roku jako pierwszy w historii kierowca z naszego regionu zdobył tytuł Mistrza Polski w sporcie samochodowym. Swój prymat w tych zmaganiach obronił on w następnym sezonie – 1983. Ponadto na podium MP, na 3. miejscu, stanął jeszcze w 1985 roku – już w klasie do 1600 ccm, gdy jeździł samochodem marki „Łada”.

Ten utalentowany kierowca Automobilklubu Podlaskiego odniósł ponadto w swojej karierze wiele innych cennych sukcesów. Triumfował bowiem w tak prestiżowych zawodach jak m.in. – Rajd Polski, Rajd Krakowski, Rajd Kormoran, Rajd Wisły, Rajd Dolnośląski. Startował też w reprezentacji Polski. Na jednych z międzynarodowych zawodów, w 1985 roku w Tallinie, za bezinteresowną pomoc rywalowi z Niemiec otrzymał nagrodę Fair Play. To dużo mówi o charakterze tego zawodnika.

Obecnie Jerzy Poznański pełni funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego.

Jerzy Poznański w 1982 roku jako pierwszy w historii kierowca z naszego regionu zdobył tytuł Mistrza Polski w sporcie samochodowym (zdjęcie współczesne). Fot. Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Białymstoku.

Zawodowcy i Amatorzy

Na koniec, na przykładzie pewnej anegdoty warto spuentować wysiłek oraz stres, które towarzyszą zawodnikom uczestniczącym w rajdach samochodowych. Otóż pewnego razu jeden z kierowców Automobilklubu Podlaskiego startując w Rajdzie Rzeszowskim miał za pilota, debiutującego okazyjnie w tej roli zawodowego kierowcę taksówki, a więc kogoś, kto powinien był wytrzymać trudy samochodowego rajdu.

Była to jednak teoria. Gdy bowiem auto w tumanach kurzu zaczęło pędzić na tzw. odcinkach specjalnych z prędkością około 160 km/h , twarz owego pilota-nowicjusza robiła się coraz bledsza, a głos odczytujący wskazówki dla kierowcy stawał się coraz cieńszy. Aż wreszcie, po przejechaniu z zawrotną szybkością górskich serpentyn, ów „ochotniczy” pilot powiedział, że ma już dość i wysiadł z samochodu!

No cóż, jak widać, nawet zawodowe prowadzenie taksówki, w gronie prawdziwych rajdowych kierowców oznacza tylko status amatora.

Zdjęcie pierwsze: Najwięcej umiejętności od kierowców wymagają rajdy samochodowe rozgrywane w warunkach zimowych. Fot. Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Białymstoku.

Jerzy Górko

red.: Władysław Tokarski