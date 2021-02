Pułkowy stadion – miejsce pamiętnych rozgrywek sportowych w Białymstoku

Wśród kibiców – Marszałek Polski!

Jedno z tych piłkarskich spotkań okazało się szczególnie niezwykłe ze względu na dostojne grono kibiców zasiadających na trybunach stadionu WKS 42 PP. Otóż, gdy 21 sierpnia 1921 r. białostoccy wojskowi pokonali w towarzyskim meczu 5:2 zespół Korony Warszawa, grze piłkarzy w I połowie przyglądał się Marszałek Polski – Józef Piłsudski.

Marszałek Józef Piłsudski i inni dostojni goście na stadionie przy ul. Traugutta podczas rozegranego 21 sierpnia 1921 roku meczu: WKS 42 PP Białystok – Korona Warszawa. Fot.: ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku.

Jego obecność na tym sportowym wydarzeniu była jednym z elementów wizyty Marszałka w Białymstoku z okazji uroczystości 1. rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji bolszewickiej w wojnie 1920 roku. Dostojnemu gościowi i jego świecie, czasu starczyło tylko na oglądnięcie pierwszych 45 minut, gdyż w programie białostockiej wizyty Marszałka było mnóstwo innych wydarzeń.

0:13 z Hakoahem Wiedeń

Z kolei 27 lipca 1924 roku tłumy białostockich kibiców podążały na stadion przy ul. Traugutta, aby zobaczyć w akcji piłkarskich wirtuozów, czyli jedną z najlepszych ówczesnych drużyn w Europie, mistrza Austrii – Hakoah Wiedeń. Zmierzył się on w towarzyskim meczu z reprezentacją Białegostoku złożoną z zawodników wspomnianego WKS 42 PP oraz ŻKS (Żydowskiego Klubu Sportowego).

Zapowiedź w „Dzienniku Białostockim” międzynarodowego meczu rozegranego 18 lipca 1925 roku na boisku WKS 42 PP pomiędzy Reprezentacją Białegostoku i mistrzem Austrii – Hakoah Wiedeń.

Była to bolesna lekcja futbolu udzielona przez wiedeńczyków dla białostoczan, gdyż Hakoah wygrał ten jednostronny mecz aż 13:0. W dużym stopniu na taki przykry dla reprezentacji naszego miasta wynik wpłynęła „wykazana w najwyższym stopniu trema” – jak określił postawę białostoczan w tym meczu w swojej relacji prasowej reporter „Dziennika Białostockiego”.

Tej tremy mieli białostoczanie już chyba znacznie mniej w następnym sezonie. 18 lipca 1925 r. ponownie zmierzyli się na stadionie przy ul. Traugutta z Hakoahem, ale tym razem ulegli wiedeńczykom „tylko” 0:8.

Wojskowe Igrzyska Sportowe

Wokół boiska piłkarskiego w kompleksie koszar 42 Pułku Piechoty wytyczona była również bieżnia lekkoatletyczna. Rozgrywano na niej w I połowie lat 20. różnego rodzaju zawody z udziałem poszczególnych jednostek wojskowych naszego regionu. Nosiły one dumną nazwę – Wojskowe Igrzyska Sportowe.

Wspólna fotografia drużyn WKS 42 PP Białystok i WKS 71 PP Zambrów z około 1925 roku. Warto zwrócić uwagę na widoczny za bramką, okazały budynek koszar 42 Pułku. Fot.: ze zbiorów Jarosława Dundy.

Jednak z chwilą wybudowania w Białymstoku w 1926 r. Stadionu Zwierzynieckiego, to on stał się sportowym centrum naszego miasta (zarówno lekkoatletycznym, jak i piłkarskim). Z tą chwilą obiekt WKS 42 PP przy ul. Traugutta stracił już na swojej sportowej świetności. Warto pamiętać jednak o ważnej roli jaką odegrał on w sportowej historii Białegostoku.

tekst: Jerzy Górko

red.: Cezary Rutkowski