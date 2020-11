Przełamanie Jagiellonii w wielkim stylu

Przed meczem z zespołem z Płocka Jagiellonia nie była w dobrych nastrojach. Przed przerwą na reprezentację wyniki osiągane przez zespół Bogdana Zająca odbiegały daleko od oczekiwań wszystkich. Trzy porażki w fatalnym stylu z rywalami nie napawały optymizmem. Do tego też zaczęły dochodzić informację o tym, że w kolejnym spotkaniu Jagiellonia wystąpi w najbliższym meczu osłabiona brakiem paru zawodników zarażonych covid-19.

Jak się jednak okazało, czasami problemy potrafią skonsolidować zespół i sprawić, że coś w nim drgnie. Jagiellonia Białystok po 16 minutach spotkania prowadziła z Wisłą Płock już 2:0. Pierwszą bramkę po mądrze rozegranym rzucie wolnym sprzed pola karnego strzelił Jakov Puljic. Jako drugi na listę strzelców w pierwszej połowie wpisał się Jesus Imaz.

Po zmianie stron Jagiellonii potrzebnych było zaledwie 14 sekund aby zdobyć trzeciego gola i teoretycznie zamknąć już to spotkanie. Po szybkim rozegraniu akcji i kapitalnej asyście piętą Tomasa Pikryla swojego drugiego gola strzelił Jakov Puljic. Aż szkoda, że żaden z kibiców nie mógł tego zobaczyć z trybun stadionu. Pomimo takiego obrotu sprawy Wisła Płock nie złożyła broni i starała się jeszcze złapać kontakt z rywalem. Ta sztuka jej się udała w 51 minucie za sprawą gola Dawida Kocyły.

Tego dnia Jagiellonia była jednak bezwzględna w wykorzystywaniu swoich sytuacji, których w tym meczu miała bez liku. Czwarta i piąta bramkę zdobyli odpowiedni Martin Pospisil oraz Jakov Puljic. Tym samych też Chorwat został drugim zawodnikiem w historii Jagiellonii, który strzelił hattricka w meczu Ekstraklasy.

Wisła pomimo takiego obrotu sprawy, do końca walczyła o zmianę rezultatu i jej starania zostały wynagrodzone w 71 minucie golem Damiana Rasaka. To było jednak wszystko na co było stać gości i na co pozwoliła Jagiellonia. Końcowy wynik 5:2 bardzo dobrze oddaje to co działo się tego wieczoru an stadionie przy ulicy Słonecznej w Białymstoku.

Jagiellonia Białystok otrzymała we wrześniu tytuł Ambasadora Województwa Podlaskiego.

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock 5:2 (2:0)

Jakov Puljić 13', 46', 66', Jesus Imaz 16', Martin Pospisil 62' - Dawid Kocyła 51', Damian Rasak 71'

tekst i fot.: Kamil Timoszuk