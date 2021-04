Przedwojenne, bokserskie laury zawodników Jagiellonii

Wśród jagiellończyków szczególnie wyróżniał się Stanisław Górecki. Przez dłuższy czas ten utalentowany pięściarz należał do najlepszych przedwojennych bokserów w Polsce występujących w najlżejszych kategoriach wagowych. W 1934 roku w Poznaniu zdobył swój pierwszy medal w mistrzostwach kraju, sięgając po brąz w wadze muszej (do 51 kg). Po czterech latach – w 1938 roku w Łodzi, ponownie wywalczył on w Mistrzostwach Polski brązowy krążek, tym razem w wadze koguciej (do 54 kg).

Stanisław Górecki z Jagiellonii Białystok był 2-krotnym brązowym medalistą Mistrzostw Polski w boksie – w 1934 i 1938 roku. Fot. ze zbiorów Janusza Mozolewskiego.

Ulubieńcy kibiców

Górecki cieszył się dużą popularnością wśród białostockich kibiców boksu. Prezentował on bardzo dobre umiejętności techniczne – jego walki obfitowały w dużą ilość wręcz podręcznikowo zadawanych ciosów. Ten zawodnik Jagiellonii mógłby nawet pokusić się o tytuł mistrza kraju, gdyby nie fakt, że na jego drodze w turniejach o Mistrzostwo Polski zawsze stawał legendarny polski przedwojenny pięściarz, wicemistrz Europy – Stanisław Czortek.

Kolejnym ulubieńcem przedwojennych sympatyków boksu w Białymstoku był inny jagielloński bokser – Władysław Maj. On także mógł się poszczycić zdobyciem brązowego medalu w Mistrzostwach Polski – w 1935 roku w Poznaniu, w wadze lekkiej (do 60 kg). Jego renoma wzrosła jeszcze bardziej, gdy w tym samym roku, w towarzyskim meczu reprezentacji Białegostoku i Warszawy pokonał minimalnie na punkty srebrnego medalistę Mistrzostw Europy – Władysława Forlańskiego. Po ogłoszeniu takiego werdyktu sędziów, nie było końca wiwatom na cześć białostockiego pięściarza.

Wspólne zdjęcie bokserskich reprezentacji Białegostoku (w czarnych koszulkach) i Wilna po jednym z meczów rozegranych pomiędzy tymi drużynami w latach 30. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Medale w kolorze brązu

Trzecim przedwojennym bokserskim „muszkieterem” z Jagiellonii był Bronisław Piotrowicz. Również on należał do grona medalistów Mistrzostw Polski seniorów. Ten laur, w kolorze brązu, zdobył w 1937 roku na ringu w Poznaniu w wadze piórkowej (do 57 kg).

Jak widać, bokserzy Jagiellonii swoje sukcesy odnosili głównie w lżejszych kategoriach wagowych, ale nie zabrakło wśród nich zawodników, którzy liczyli się także na krajowych ringach w tych wagach, w których bokserskie ciosy miały swoją moc. Do nich należał Aleksander Ciążela – ćwierćfinalista mistrzostw kraju w wadze średniej (do 75 kg) z 1936 roku. Dodajmy jeszcze, że od strony szkoleniowej na te wszystkie cenne osiągnięcia jagiellońskich pięściarzy zapracował trenerski duet – Józef Witczak i Lew Rozenblum.

Inny jagielloński pięściarz – Bronisław Piotrowicz sięgnął po brązowy medal w Mistrzostwach Polski w 1937 roku. Fot. ze zbiorów Janusza Mozolewskiego

Jerzy Górko

red.: Paulina Dulewicz