Pracowity koniec roku siatkarzy

Na sześć pozostałych do rozegrania jeszcze w tym roku spotkań siatkarze z Suwałk aż cztery z nich rozegrają we własnej hali. Wszystkie grudniowe starcia odbędą się na Podlasiu, co daje nadzieje na to, że będzie to udany okres.

Terminarz Ślepska Malow Suwałki do końca roku wygląda następująco:

21.11.2020 g. 20:30 Ośrodek Sportowy "Szopienice" Szopienice

GKS Katowice - Ślepsk Malow Suwałki

24.11.2020 g.20:30 HWS Zawierciu

Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki

01.12.2020 g. 17:30 Suwałki Arena

Ślepsk Malow Suwałki - Indykpol AZS Olsztyn

14.12.2020 Suwałki Arena

Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów

18.12.2020 Suwałki Arena

Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie

22.12.2020 Suwałki Arena

Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Lubin

oprac.: Kamil Timoszuk