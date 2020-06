Powrót reprezentanta Białorusi do białostockiej drużyny tenisa stołowego

Nowy tenisista Dojlid Białystok nie może doczekać się startu rozgrywek Lotto Superligi. Jak mówi Aleksander Khanin, drużyna prezentuje się bardzo dobrze. Zawodnik zapowiada walkę o najwyższe miejsca i deklaruje pomoc zespołowi.

Aleksander Khanin poprzednio grał w Dojlidach w latach 2015-2017. W pierwszym sezonie wywalczył z drużyną awans, w kolejnym zaś zajął 5. miejsce w Lotto Superlidze. W składzie Dojlid występowali wówczas Wang Zeng Yi, Paweł Płatonow i Ho Kwan Kit z Hongkongu.

- Po wyjeździe z Polski rywalizowałem w drugiej lidze niemieckiej i dużo trenowałem w znanym ośrodku w Saarbruecken. Ale były też problemy proceduralne związane z wizą pracowniczą, co sprawiło, że przeniosłem się do Włoch - opowiada Khanin. - Teraz wracam do Białegostoku i jestem z tego zadowolony. Cieszę się, że w LOTTO Superlidze rozgrywany jest debel. Chciałbym grać w parze z byłym mistrzem i wicemistrzem Europy Wang Zeng Yi, ale nie zapominajmy, że w składzie są też Li Yongyin i Piotr Michalski. Na treningach zobaczymy, które ustawienie będzie najlepsze - zapowiada tenisista.

Khanin wspomina z uśmiechem na ustach swój pierwszy pobyt w Białymstoku. Dał się poznać jako bardzo utalentowany zawodnik i profesjonalista. Już jako junior pokonał cenionych tenisistów, na czele z Lucjanem Błaszczykiem czy Patrykiem Chojnowskim. Teraz wraca do Polski z wielkim bagażem doświadczeń.

Aleksander Khanin jest reprezentantem Białorusi w kadrze narodowej tenisa stołowego, w której zadebiutował w wieku 15 lat. W 2014 roku, podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w portugalskiej Lizbonie, reprezentacja z nim w składzie zdobyła brązowy medal. W drodze po podium Białoruś pokonała Polskę 3:2. Khanin pokonał wówczas 3:2 Jakuba Dyjasa, który w nowym sezonie będzie reprezentował barwy Dekorglassu Działdowo.

Źródło/fot.: UKS Dojlidy Białystok

oprac. Cezary Rutkowski