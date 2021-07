PolskieWakacje – w Białymstoku można dziś zdobyć nagrody

Z początkiem wakacji 2021 Związek Województw RP (Polskie Regiony) rozpoczął kampanię promocyjną #PolskieWakacje – edycja letnia. Jej celem jest promocja wypoczynku w Polsce. Akcja jest skierowana zarówno do turystów, jak i do mieszkańców regionów.

Podczas kampanii ekipa Polskich Regionów odwiedza poszczególne miejsca w kraju, aby pokazywać ich piękno a przy okazji organizuje konkursy, w których można zdobyć atrakcyjne nagrody. To zachęta do spędzania wolnego czasu w kraju w ciekawy sposób.



W ramach akcji ekipa Polskich Regionów będzie podpowiadać i zarazem promować, co warto zobaczyć, zjeść i jak aktywnie oraz bezpiecznie spędzić czas.

źródło: Związek Województw RP

oprac.: Aneta Kursa