Pół miliona złotych na wsparcie Jagiellonii Białystok

- Jagiellonia Białystok to wizytówka naszego województwa, to duma regionu, jeśli chodzi o piłkę nożną. To wspaniała atmosfera na stadionach oraz młodzież, która tutaj trenuje i którą wychowuje ten klub. To wielki zaszczyt dla Zarządu Województwa Podlaskiego, że może wspierać Jagiellonię – powiedział marszałek Artur Kosicki.