Pojedynek Lowlanders Białystok - Archers Bydgoszcz

Prowadzeni przez duet trenerów: Troya Bakera i Allena Wahlstroma białostoczanie grali do tej pory dwa mecze i oba wygrali.

- Co prawda nie były to przekonujące zwycięstwa, ale zważywszy na kontuzję pierwszego rozgrywającego, Derricka Evensa (musiał opuścić plac gry już w przerwie pierwszego meczu z powodu kontuzji - w przyp. red.),wykonali plan minimum. Dodatkowo mieli dwa tygodnie przerwy od ostatniego meczu, także wracają do gry w najsilniejszym składzie – poinformował Piotr Morko prezes Lowlanders.

Po kontuzji wraca Derrick Evans, który będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich skrzydłowych: Mariańskiego, Królewskiego, Mąkowskiego oraz zdobywcę dwóch przyłożeń Benjamina Lolmede. Po przerwie wraca do gry także Konrad Paszkiewicz oraz legenda i weteran polskich boisk Tomasz Żukowski, który w ubiegłym roku pełnił funkcję defensywnego koordynatora i trenera głównego drużyny juniorów.

Bydgoszczanie po trzech zwycięstwach zajmują drugie miejsce w tabeli Polskiej Futbol Ligi, ale zgromadzili tyle samo punktów co liderzy, drużyna Tychy Falcons. Obie drużyny dzieli tylko różnica małych punktów. W ostatnim meczu „Łucznicy” nie bez kłopotu wygrali z drużyną Warsaw Mets (17 maja wygrali w Bydgoszczy 26-18 - w przyp. red) i przyjadą do Białegostoku odczuwając trudy tego spotkania.

- Nie bez powodu jest to mecz kolejki i cieszę się, że będziemy mogli wyjść przeciwko Archers mając za sobą naszych kibiców. To dla nich gramy i będzie to na pewno ogromne wsparcie dla całej drużyny. Mam nadzieję, że wejdziemy mocno w mecz i każda z formacji udowodni swoje mistrzowskie aspiracje. Mieliśmy trudne 2 pierwsze mecze, które wyglądały jak wyglądał, ale co najważniejsze, wyszliśmy z nich zwycięsko. W tym roku możemy zobaczyć prawdziwą drużyną, gdzie każdy zostawia na boisku serce i każdy zawodnik gra dla drużyny. Takiej atmosfery w Białymstoku dawno nie było. Mamy świadomość tego, kto jest naszym rywalem, ale graliśmy przeciwko Archers w ubiegłym roku, kilka lat wcześniej toczyliśmy zwycięskie boje z Seahawks Gdynia, także nie są to obcy nam zawodnicy. Chłopcy wiedzą, o co grają i nie trzeba ich specjalnie motywować. Liczę na bardzo dobre zawody i nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka - powiedział prezes Morko.