Podsumowanie XXV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej

Zawody szachowe tradycyjnie odbywały się w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku, a po raz 25. zorganizował je Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 (MUKS 45) Białystok. Sędzią głównym był Leszek Zega.

Kolejne odbywające się corocznie rozgrywki Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej miały na celu popularyzację tej dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży. Założeniem organizatorów turnieju jest podnoszenie ich umiejętności sportowych, rozwijanie pasji oraz zapewnienie uczniom pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

Jak co roku kolejna edycja białostockiego szkolnego turnieju szachowego cieszyła się olbrzymim zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczyli w nim wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozgrywki były podzielone na cztery oddzielne turnieje, w których konkurowali ze sobą dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2012 roku i młodsi, urodzeni w 2010 roku i młodsi, urodzeni w 2007 roku i młodsi oraz urodzeni w 2000 roku i młodsi.

Wszystkie turnieje przeprowadzono systemem szwajcarskim, który składa się z siedmiu rund. Zawodnicy mieli przydzielone po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii. Łącznie odbyło się 6,5 rundy. W związku z decyzją władz państwowych o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii oraz Polskiego Związku Szachowego o odwołaniu wszystkich planowanych imprez szachowych na terenie Polski organizatorzy odwołali 7. rundę w grupach wiekowych do lat 10 i 20 oraz 8. rundę we wszystkich grupach.

W całorocznych zmaganiach wzięło udział łącznie 288 zawodników, w tym 70 dziewcząt. Najwięcej szachistów (95) wystąpiło w grupie do lat 8 (73 chłopców i 22 dziewczęta). W grupie do lat 10 wystartowało 88 uczniów (68 chłopców i 20 dziewcząt). W grupie do lat 13 zagrało 65 szachistów, w tym 16 dziewcząt. W pozostałych grupach – do lat 16 i 20 – uczestniczyła zdecydowanie mniejsza liczba graczy (odpowiednio 27 i 13).

Zwycięzcy poszczególnych turniejów

Uczniowie reprezentowali 88 placówek oświatowych, w tym: 12 przedszkoli, 68 szkół podstawowych i 8 szkół ponadpodstawowych. W grupie dziewcząt i chłopców do lat 8 wszystkie turnieje wygrał Oskar Chiszko (KSP Blachnickiego Białystok). Oliwier Sienicki (KSP Blachnickiego Białystok) w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców do lat 10 triumfował dwa razy. Po jednym zwycięstwie odnieśli Krzysztof Wojtacha (PrSP 1 Białystok), Tomasz Pawelski (SP 4 Białystok), Tomasz Obrycki (SP 10 Łomża) i Szymon Dunda (SP 2 Białystok). Rywalizację do lat 13 zdominował Krystian Paszkowski (SP 6 Białystok), który wygrał aż sześć razy. W siódmym turnieju najlepszy był Jan Król (SP 26 Białystok).

W najsilniejszej grupie turniejowej dziewcząt i chłopców do 20 lat trzykrotnie zwyciężał Jakub Kosakowski (II LO Białystok). W pozostałych turniejach najlepsi byli: Krystian Paszkowski (SP 6 Białystok), Maciej Pytel (II LO Białystok) i Radosław Filewicz (LO Mońki).

Do Turnieju Mistrzów zakwalifikowało się po ośmiu najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej poszczególnych grup, ale pod warunkiem udziału w minimum czterech/trzech turniejach eliminacyjnych.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oficjalne ogłoszenie rezultatów końcowych nie odbyło się. Nie został również rozegrany Turniej Mistrzów. Organizatorzy imprezy zapewniają, że jeśli będzie taka możliwość, zawody zostaną przeprowadzone dopiero w 2021 roku.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku. Opiekę medialną sprawowali: Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku, Radio Białystok S.A. i Kurier Poranny.

