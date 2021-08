PodlaskieWspieraSport – Wizerunki sportowców na bilboardach i autobusach

Przed wjazdem na Dworzec PKS Nova w Białymstoku stanął pierwszy „sportowy” stand. Wizerunki sportowców znajdują się z dwóch stron konstrukcji. Można na nich zobaczyć: MKS Ślepsk Malow Suwałki, Żubry Białystok, Lowlanders, Jagiellonię, Rugby Białystok i Wojciecha Nowickiego, Kamila Szeremetę, Rafała Czupera, Macieja Marchela i Joannę Fiodorow.

Niebawem także jeden z pojazdów PKS Nova będzie w trasie propagował znane podlaskie drużyny i sportowców.

- Oprócz dwóch banerów reklamowych planujemy kompleksowe oklejenie całego nowoczesnego autobusu (karoserię wraz z szybami) specjalistyczną folią. Reklama zewnętrzna na autobusie będzie okraszona hasłem #PodlaskieWspieraSport i będzie zawierała wizerunki sportowców. Bardzo nam zależało na tym, aby przekrój dyscyplin sportowych był bardzo obszerny i łączył całe nasze sportowe środowisko.- powiedział Adrian Janowicz, specjalista do spraw marketingu, zarządzania mieniem i administracji w spółce PKS Nova. Chcemy ruszyć w trasę z naszym autobusem do końca sierpnia i mamy nadzieję, że to się uda – dodał.

Obecnie trwa procedura wyłaniania kontrahenta, który przygotuje projekt. A „sportowy” autobus ma ruszyć w trasę pod koniec sierpnia.