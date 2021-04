Podlaskie wspiera sport! Tym razem 1,5 mln zł zasili organizacje sportowe

- Bardzo często wielkie kariery sportowe rozpoczynają się na poziomie kadr wojewódzkich czy lokalnych. Dlatego właśnie chcąc pomóc w rozwoju talentów sportowych zdecydowaliśmy o przekazaniu 1,5 mln zł dotacji z budżetu województwa organizacjom, które dbają o odpowiedni poziom naszych sportowców. Co ważne, te pieniądze pomogą rozwijać się również zawodnikom z niepełnosprawnościami – podkreśla Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu kolejnego konkursu w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej. Pula środków przeznaczona na ten cel to 1,5 mln złotych. Głównym beneficjentem jest Podlaska Federacja Sportu, Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy i kilkadziesiąt pozostałych organizacji działających w obszarze sportu w województwie podlaskim. Na co będą przeznaczone te środki? Przede wszystkim na szkolenie kadr, głównie dzieci i młodzieży, na organizację zawodów sportowych, promocję zdrowego trybu życia – powiedział Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Kto i na co otrzyma dofinansowanie? Na przykład Podlaska Federacja Sportu przygotuje kadry wojewódzkie do zawodów w aż 26 dyscyplinach. Dodatkowo zrealizuje szkolenia oparte na Systemie Sportu Młodzieżowego oraz seminaria, konferencje i warsztaty. Łącznie do tej organizacji trafi ponad 600 tys. zł. Z kolei Podlaski Związek Piłki Nożnej otrzyma środki na przygotowanie kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych, zorganizuje również wydarzenia sportowe o randze wojewódzkiej wśród drużyn młodzieżowych. Na te projekty otrzyma 46 tys. zł.

Marszałek i zarząd nie zapominają o rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcia w tym zakresie zrealizują m.in. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start" oraz Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podlaskie, które planują przeprowadzenie wielu wydarzeń właśnie z udziałem tych sportowców. Wśród nich znalazły się np. Basketball Cup 2021 oraz Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Organizacje przygotują też zawodników do ogólnopolskich Olimpiad Specjalnych. Łącznie na ten cel trafi do nich 76 tys. zł.

Dodatkowo pieniądze z puli 1,5 mln zł przekazane zostaną na lokalne wydarzenia sportowe. Dofinansowanie otrzyma m.in. MKS Ślepsk Malow Suwałki, który zorganizuje kolejną edycję Memoriału Józefa Gajewskiego. Dzięki wsparciu rywalizować będą mogli ze sobą także zawodnicy reprezentujący takie dziedziny, jak: lekkoatletyka, badminton, żeglarstwo, sporty walki (boks, karate, judo, taekwondo), szachy czy nawet nordicwalking.

Są to kolejne pieniądze przekazane na podlaski sport. Wcześniej łącznie 1 mln zł otrzymało dziewięć klubów, które reprezentują nasze województwo w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce (m.in. Jagiellonia, Ślepsk czy Lowlanders), a 1,5 mln zł trafiło do ponad 50 klubów z niższych lig województwa podlaskiego.

tekst: Bartłomiej Modzelewski