Podlaskie wspiera sport! Ponad 50 klubów z dotacjami od Samorządu Województwa Podlaskiego

- Chcemy, żeby sport w naszym regionie rozwijał się nie tylko na tym najwyższym poziomie, ale także w lokalnych rozgrywkach. Jest to niezbędne, aby pokazać potencjał sportowy całego województwa. Dlatego z naszego budżetu przekazujemy rekordowe środki - ponad 1,5 mln zł, również dla tych najmniejszych zespołów. Mamy nadzieję, że takie wsparcie pozwoli działać klubom także w trudnym czasie pandemii – podkreśla marszałek Artur Kosicki.

Pieniądze na działalność oraz promocję województwa trafią do ponad 50 klubów, które występują w niższych ligach.



Najliczniej na konkurs ogłoszony 22 stycznia odpowiedziały drużyny piłkarskie. Największe dofinansowanie spośród tego typu klubów otrzymają reprezentujące region na poziomie centralnym (II Liga) Wigry Suwałki – 90 tys. zł. Środki z budżetu województwa zasilą też drużyny występujące nawet w niższych klasach rozgrywkowych – trzecioligowy Ruch Wysokie Mazowieckie, czwartoligowe zespoły jak np. Tur Bielsk Podlaski czy ŁKS 1926 Łomża, a także reprezentanci najniższych lig w naszym województwie – ligi okręgowej i A Klasy.



Kluby reprezentujące inne dyscypliny także dostaną dotacje. Siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, koszykówka i rugby to konkurencje, które wykazują duży potencjał w naszym regionie. Największe wsparcie trafi do takich zespołów, jak Tur Basket Bielsk Podlaski, Żubry Białystok, Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka, Stowarzyszenie Bestios oraz Rugby Białystok.



Dofinansowanie z budżetu województwa to ogromne wsparcie dla mniejszych klubów, będące często jednym z głównych ich wpływów.

Dzięki tym środkom kluby będą mogły pokryć m.in.:

• wynajem obiektów;

• pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej, wynagrodzenia szkoleniowców, koszty ochrony, licencji zawodników;

• zakup i produkcję materiałów związanych z promocją;

• organizację transportu, wyżywienia i zakwaterowania zawodników;

• wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy i urządzenia;

• bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych;

• ubezpieczenie uczestników;

• koszty realizacji szkolenia dzieci i młodzieży (nie mogą przekraczać 40% wnioskowanej dotacji).



Jest to kolejna pula wsparcia dla podlaskich zespołów sportowych. Wcześniej łącznie 1 mln zł otrzymało dziewięć klubów, które reprezentują nasze województwo w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce (m.in. Jagiellonia, Ślepsk czy Lowlanders).

tekst: Bartłomiej Modzelewski

red.: Barbara Likowska-Matys