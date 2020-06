Podlaskie w "Pytaniu na śniadanie"

Dzięki akcji Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), widzowie TVP2 odwiedzają najciekawsze zakątki naszego kraju. W „Pytaniu na śniadanie” w każdy weekend prezentowane są nagrania z szesnastu województw. Kamera w towarzystwie Ani Soporek i Arka Skarbowskiego odwiedziła też nasz region, prezentując podlaskie perełki turystyczne.

Region Puszczy Białowieskiej - link do reportażu



"Piękna, nieskażona natura zapiera tu dech w piersiach" - zachwycał się w reportażu Arkadiusz Skarbowski. Puszcza Białowieska to jeden z ośmiu w Polsce i jedyny w województwie podlaskim kandydat do tytułu Marki Turystycznej przyznawanej przez Ministerstwo Rozwoju, zaś Białowieski Park Narodowy (BPN) jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opowieść Marka Świcia o historii i żubrach została uzupełniona o tradycje gastronomiczne Michała Drynkowskiego, restauratora z Białowieży.

Wigierski Park Narodowy (WPN) i Kanał Augustowski - link do reportażu

WPN to przede wszystkim jeziora, których na terenie Parku jest aż 42, ale też wyjątkowa fauna i flora. "To miejsce nie tylko dla kajakarzy, żeglarzy, wędkarzy, rowerzystów, amatorów turystyki pieszej, ale również fantastyczny poligon dla fotografów i miłośników przyrody, którzy chcą bezpośrednio w terenie podglądać naturę" - mówił Wojciech Misiukiewicz z WPN. Opowieść o wigierskich jeziorach wzbogacił fragment poświęcony ponad 100-kilometrowemu Kanałowi Augustowskiemu, a także rozległemu obszarowi Pojezierza i Puszczy Augustowskiej, które zachęcają do uprawiania turystyki wodnej.

Tykocin - link do reportażu

Trzecie wejście w popularnej "śniadaniówce" poświęcone było Tykocinowi i jego okolicom. Leżący w środkowej części województwa podlaskiego, określany jest mianem „Perły Baroku” i słynie z bogatej historii. Opowieść o dziedzictwie kulturowym miasta została poszerzona o walory i atrakcje Narwiańskiego Parku Narodowego oraz Pentowa, czyli Europejskiej Wsi Bocianiej.



