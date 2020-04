Pod okiem Marszałka

Obecnie ton piłkarskiej rywalizacji nadają zmagania o ligowe punkty, spychając w cień mecze o charakterze towarzyskim. Inaczej było przed laty, gdy taki rodzaj spotkań gromadził na trybunach wielu kibiców. A co ciekawe, jednym z widzów towarzyskiego meczu rozegranego w 1921 roku w Okręgu Podlaskim był sam Marszałek Józef Piłsudski.

Dnia 21 sierpnia 1921 roku odbył się mecz piłkarski pomiędzy Jagiellonią Białystok, a Koroną Warszawa, w czasie którego gościł Marszałek Józef Piłsudski.

Białostocka drużyna piłkarska w meczu towarzyskim rozgromiła gości z Warszawy, kończąc mecz wynikiem 5:2.

Te historyczne wydarzenie w podlaskim sporcie miało miejsce dokładnie 21 sierpnia 1921 roku. Wówczas Józef Piłsudski gościł w Białymstoku z okazji uroczystości wyzwolenia miasta spod okupacji bolszewickiej podczas wojny 1920 roku. I mimo bardzo napiętego programu wizyty, Marszałek znalazł czas, żeby udać się na stadion sportowy 42 Pułku Piechoty przy ul. Traugutta, gdzie drużyna Jagiellonii Białystok podejmowała zespół Korony Warszawa.

Piłkarze obydwu drużyn, początkowo stremowani obecnością tak niespotykanej rangi kibica, byli trochę spięci i gra za bardzo się „nie kleiła”. Ponoć, nawet niektórzy zawodnicy specjalni wybijali piłkę w aut w pobliże trybuny, na której siedział Józef Piłsudski, aby choć przez chwilę rzucić okiem na Marszałka i jego dostojną świtę. Wkrótce jednak piłkarze oswoili się z obecnością Józefa Piłsudskiego wśród widzów i gra „nabrała rumieńców’. Efektem tego było strzelenie w tym spotkaniu aż 7 goli, gdyż zakończyło się ono zwycięstwem jagiellończyków 5:2.

Wspomnieliśmy, iż ten mecz odbył się na białostockim stadionie przy ul. Traugutta. Było to bowiem miejsce, w którym w pierwszych latach niepodległego Białegostoku koncentrowało się jego sportowe życie. Ten obiekt znajdował się na terenie koszar 42 Pułku Piechoty. Dziś zarówno po tym stadionie, jak i całym koszarowym kompleksie tej jednostki wojskowej nie ma już śladu. Do chwili jednak wybudowania w 1926 roku Stadionu Zwierzynieckiego, to właśnie na ul. Traugutta przychodzili kibice sportowi, którzy pragnęli oglądać, czy to mecze piłki nożnej, czy to zawody lekkoatletyczne.

A stadion przy ul. Traugutta był też świadkiem innego, historycznej rangi meczu piłkarskiego w Białymstoku. Otóż w 1924 roku przez nasze miasto wiodła trasa ogólnopolskiego tournee jednej z najlepszych ówczesnych piłkarskich drużyn Europy, mistrza Austrii – Hakkoah Wiedeń. O tym, jak bardzo austriaccy piłkarze byli wręcz wirtuozami futbolu, boleśnie przekonała się piłkarska reprezentacja Białegostoku, którą goście z Austrii rozgromili aż 13:0. Hm, czasami w podlaskiej piłce bywało i tak.

Fot.: Prywatne Zbiory Archiwalne

Jerzy Górko