Pobiegną dla Niepodległej wirtualnie

- Biegnę dla Niepodległej Wirtualnie - tylko z nazwy to wydarzenie będzie wirtualne. Przecież włożony wysiłek na pokonanie dystansu 10 km będzie jak najbardziej realny. Po zakończonym biegu prześlemy do uczestników pamiątkowy medal, a do tego zimową, biegową czapkę oraz numer startowy. Cały pakiet będzie również realny. - powiedział Grzegorz Kuczyński, organizator biegu.