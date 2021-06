Po lesie i w wodzie. Zawody iSwim & iRun w Rajgrodzie

Jak zaznaczył, tego rodzaju inicjatywa wzbogaca wizerunek regionu i może stanowić atrakcję dla turystów.

- Dla mnie Rajgród to przepiękne miejsce, które jeszcze nabiera uroku, za sprawą programu realizowanego przez samorząd pod hasłem "bioróżnorodności". Będą pomosty wychodzące w jezioro, ścieżki wokół. Jest tu solidna baza noclegowa i gastronomiczna. Dobrze się zapowiada już ten pocovidowy sezon, a w przyszłości – mam nadzieję – będzie jeszcze lepiej. Ta impreza to nowość na sportowej i rekreacyjnej mapie województwa. Podziwiam uczestników i gratuluję im hartu i wytrwałości – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Zawody iSwim & iRun po raz trzeci gościły nad jeziorem Rajgrodzkim.

- To zawody dla profesjonalistów i amatorów, ale mieliśmy w tym roku także konkurencje dla dzieci – poinformował Sebastian Humbla, organizator imprezy. - Biegniemy przez bagna, wchodzimy w trudne miejsca, płyniemy przez trzciny. To bardzo wymagające wyzwanie: łącznie 12 km biegu i 1500 pływania. Nasze zawody są mistrzostwami województwa podlaskiego w różnych kategoriach wiekowych, ale także mistrzostwami Polski służb mundurowych z gościnnym udziałem reprezentantów armii amerykańskiej i brytyjskiej – dodał.

Wysiłek podczas SwimRun jest ekstremalny. Pewne reguły są inne niż w triathlonie, gdzie również łączone jest pływanie i bieganie, ale dochodzi jeszcze jazda na rowerze.

- Tam zawodnicy dostosowują strój do poszczególnych części. W rywalizacji iSwim & iRun można wystartować we wszystkim, ale trzeba w tym wszystkim dobiec do mety. Zawodnicy mają specjalne „łapki” na rękach i bojki asekuracyjne pomagające w pływaniu. Płyną jednak w butach. Mogliby bez, ale musieliby biec na bosaka leśnymi drogami i bezdrożami. Można nawet do pływania wziąć sobie silnik, ale trzeba będzie z nim przybiec na metę. W rywalizacji indywidualnej starowali cywile. Reprezentanci służb mundurowych w dwuosobowych zespołach, w których partnerzy nie mogą być od siebie dalej niż 20 metrów i na metę muszą dotrzeć razem – opowiadał Sebastian Humbla.