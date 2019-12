Pływalnia sportowa dłużej otwarta

To propozycja dla osób pracujących do późna i tych, którym trudno wygospodarować trochę czasu na aktywność w ciągu dnia. Z basenu sportowego i przyległej do niej Strefy Wypoczynku we wtorki będzie można korzystać aż do godz. 22:30. W tym dniu – po uzgodnieniu z ratownikiem – będzie możliwość skoków do wody z trampoliny. Akcja nie obejmuje znajdującej się piętro niżej Strefy Relaksu, która nie zmienia godzin swojej pracy (codziennie w godz. 7:00-21:30).

Od 7 stycznia 2020 r. Pływalnia Sportowa przy ul. Włókienniczej 4 będzie czynna:

w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w godz. 6:00-22:00

we wtorki w godz. 6:00-23:00.

Korzystanie z basenu sportowego ze Strefą Wypoczynku:

w poniedziałki w godz. 7:00-21:30

we wtorki: w godz. 6:15-22:30

w środy: w godz. 6:15-21:30

w czwartki: w godz. 7:00-21:30

w piątki: w godz. 6:15-21:30

w soboty: w godz. 6:15-21:30

w niedziele: w godz. 6:15-21:30.

Korzystanie ze Strefy Relaksu:

codziennie w godz. 7:00-21:30.

Zajęcia na brodziku szkoleniowym:

codziennie w godz. 8:00-20:00.

