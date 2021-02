Piłkarskie emocje na ul. Lipowej

Sportowe ambicje białostockich strażaków

A jednak tak było. Stało się tak za sprawą sportowych ambicji białostockich strażaków. Otóż w I połowie lat 20. utworzyli oni prężnie działającą organizację sportową o nazwie KS BOSO, czyli – Klub Sportowy Białostockiej Ochotniczej Straży Ogniowej. Wykorzystując fakt, iż na tyłach jednego z ich budynków administracyjnych, przy ul. Lipowej 52, istniał duży niezagospodarowany plac, z sukcesem zaadaptowali go na miejsce piłkarskich meczów. Bardzo pomocne w zrozumieniu jego usytuowania w przestrzeni urbanistycznej Białegostoku, będzie załączone zdjęcie.



Widok na boisko piłkarskie przy ul. Lipowej 52 na fotografii wykonanej w 1937 roku z wieży Kościoła Św. Rocha.

Fot. zakładu fotograficznego W. Romanowicza ze zbiorów Mieczysława Marczaka.

Jak widać z prezentowanego zdjęcia, boisko piłkarskie przy ul. Lipowej w latach 30. straciło już na swojej sportowej świetności. Było to zrozumiałe, gdyż wówczas centrum sportowej rywalizacji w Białymstoku znajdowało się na istniejącym od 1926 roku Stadionie Zwierzynieckim.

Przygrywała orkiestra

Jednak w I połowie lat 20., to właśnie pod adresem Lipowa 52 w pełni tętniło piłkarskie życie. To tam, swoje mecze o mistrzostwo Białegostoku rozgrywali „bosiacy” – jak popularnie zwano piłkarską drużynę białostockich strażaków. Co ciekawe, aby zachęcić do przybycia kibiców i być może zdopingować do żywszej gry samych piłkarzy, zdarzały się przypadki, iż w trakcie meczów przygrywała orkiestra BOSO – jak to widać na załączonym plakacie meczowym z 1923 roku.





Plakat jednego z meczów piłkarskich KS BOSO rozgrywanych w 1923 roku na boisku przy ul. Lipowej 52 w Białymstoku. Fot: www.jewishbialystok.pl

Gospodarze piłkarskiego boiska przy ul. Lipowej 52, czyli drużyna KS BOSO Białystok przed jednym z meczów w I połowie 20. Fot. www.jewishbialystok.pl

Zwycięstwa nawet po 10:0

Często jednak na boisku przy ul. Lipowej występowały również inne białostockie kluby, w tym najlepszy wówczas futbolowy team w grodzie nad Białką – WKS 42 PP (Wojskowy Klub Sportowy 42 Pułku Piechoty), czyli protoplasta dzisiejszej Jagiellonii. Było ono dlań bardzo szczęśliwe, gdyż m.in. w 1924 roku drużyna WKS 42 PP pokonała tam aż dwucyfrowym wynikiem 10:0 rywali z WKS 18 PP z Ostrowi Mazowieckiej w zmaganiach o piłkarski prymat wojskowych klubów w naszym regionie.

I taka oto historyczna, sportowa ciekawostka kryje się za murami dzisiejszych budynków przy ul. Lipowej 52. O innych sportowych miejscach w Białymstoku, których już nie ma – napiszemy w kolejnych odcinkach naszego cyklu.

tekst: Jerzy Górko