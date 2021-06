Piłkarki Fortów Piątnica zakończyły sezon

- Z tego się należy cieszyć, że dziewczęta garną się do sportu, a do piłki nożnej szczególnie. Klub Forty jest coraz bardziej znaną wizytówką regionu łomżyńskiego i całego województwa oraz idei kobiecego futbolu. Mam nadzieję, że zasłyniemy w tej dziedzinie w kraju i doczekamy się reprezentantek Polski - mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Stanisław Chaberek, prezes Fortów Piątnica, podkreślił, że pierwsze zawodniczki klubu są już w ekstraklasowych zespołach.



- Był to trudny sezon covidowy, ale zakończony pomyślnie. Zespół seniorek zdobył 5. miejsce w makroregionalnej III lidze. To wysoka pozycja, biorąc pod uwagę nasze możliwości. Trampkarki są na 6. miejscu w makroregionie, co też jest sukcesem. Pozostałe nasze drużyny grają na szczeblu wojewódzkim, a nasze najmłodsze "żaczki" wygrały w swojej grupie wiekowej. W rankingu szkolenia młodzieży zajmowaliśmy 2. miejsce w Polsce wśród obszarów wiejskich. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia urzędu marszałkowskiego, za co serdecznie dziękuję - zaznaczył.