Pierwszy, zimowy olimpijczyk z Podlaskiego

Od dziecka wolał narty niż sanki

Supraślanin w pełni zasłużył swoim talentem i pracowitością na miano pierwszego w historii polskiego narciarstwa „nizinnego” olimpijczyka. Jak opowiadał w wywiadach prasowych – od dziecka wolał bardziej narty, niż sanki. Miał 10 lat, gdy w 1979 roku po raz pierwszy jego nazwisko ukazało się w regionalnej prasie jako zwycięzcy rywalizacji chłopców na dystansie 1,5 km w Biegu Podlaskim. Siedem lat później pisał już o nim „Przegląd Sportowy”.

Okazał się on bowiem rewelacją rozegranych w lutym 1986 roku Mistrzostw Polski juniorów młodszych (do lat 17), w których sensacyjnie zdobył brązowy medal w biegu 5 km. Powszechny podziw wzbudziło to, iż mistrzowskie podium osiągnął jako zawodnik trenujący jeszcze na rodzimych, nizinnych trasach w Supraślu. W uznaniu jego talentu, od września 1986 roku został on uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Trenując już w górach zdobywał kolejne laury, które wciąż były zapisywane na konto supraskiego klubu.

29 medali w Mistrzostwach Polski

Wkrótce Andrzej Piotrowski bezapelacyjnie został najlepszym polskim narciarzem. Pomiędzy 1990 a 1994 rokiem zdobył 8 indywidualnych tytułów Mistrza Polski seniorów. Po historyczny, pierwszy z nich sięgnął 3 marca 1990 roku w Zakopanem, wygrywając bieg na 30 km stylem klasycznym. Najbardziej spektakularnym jego osiągnięciem w tej rywalizacji było wywalczenie kompletu 4 złotych medali podczas MP-1991, gdy triumfował na wszystkich dystansach – od 10 km do 50 km.

Ulubioną jego konkurencją był prestiżowy narciarski maraton na 50 km, w którym mistrzowskie, krajowe zmagania wygrał 3-krotnie z rzędu (1990, 1991, 1992). W sumie w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych zdobył w latach: 1986 – 1995 (łącznie w biegach indywidualnych i sztafetach) aż 29 medali, w tym – 12 złotych, 8 srebrnych, 9 brązowych.

„Albert” jedzie do Albertville

W czasach gdy Andrzej Piotrowski startował jeszcze wśród juniorów wystąpił w 1989 roku w Mistrzostwach Świata w tej kategorii wiekowej. Następnie, wielokrotnie reprezentował „biało-czerwone” barwy w różnych międzynarodowych zawodach, ale najważniejszym z nich był jego udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Albertville w 1992 roku.

Andrzej Piotrowski (1 z prawej) na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Albertville w 1992 roku...

Żartując można powiedzieć, że występ akurat w tej Olimpiadzie był mu przypisany przez los. Tak się bowiem składa, że sportowy pseudonim nadany Piotrowskiemu przez kolegów jeszcze w latach 80., brzmiał „Albert”. Nic więc dziwnego, że nie mogło go zabraknąć na narciarskich olimpijskich trasach w Albertville.

… i na tle olimpijskich narciarskich tras.

Na Olimpiadzie w 1992 roku najlepiej wypadł w biegu stylem łączonym na dystansie 25 km, w którym, w gronie blisko 100 zawodników zajął 47. miejsce. Natomiast po medale w międzynarodowej rywalizacji sięgnął w studenckiej Uniwersjadzie. Najpierw – w 1993 roku w Zakopanem zdobył brąz w biegu na 30 km stylem dowolnym. Było to pierwsze w historii miejsce na podium, wywalczone przez polskiego zawodnika w Uniwersjadowych zmaganiach w narciarskich konkurencjach biegowych. Dwa lata później – w 1995 roku w Jaca (Hiszpania) wraz z kolegami z polskiej reprezentacji zdobył srebro w sztafecie 4 x 10 km.

Radość supraskiego narciarza i jego kolegów z reprezentacyjnej sztafety po zdobyciu srebrnego medalu na Uniwersjadzie w 1995 roku.

Narciarskie małzeństwo

Obecnie Andrzej Piotrowski mieszka w Legionowie, zaś pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Jest mgr politologii ze specjalizacją – polityka transportowa Unii Europejskiej. Wciąż ma zamiłowanie do sportu, gdyż startuje w maratonach rowerowych MTB oraz grał (do chwili odniesienia pechowej kontuzji) w amatorskiej drużynie hokeja na lodzie w Warszawie.

Pięknie prezentuje się sportowe, narciarskie małżeństwo – Andrzej Piotrowski i Bernadetta Bocek.

Jego żoną jest Bernadetta Bocek – znana polska biegaczka narciarska: trzykrotna olimpijka (1992, 1994, 1998) i 7. zawodniczka Mistrzostw Świata-1993 (najlepszy indywidualny wynik polskiej narciarki w konkurencjach biegowych przed Justyną Kowalczyk). Ich syn nosi jakże znamienne w kontekście olimpijskiego startu Andrzeja Piotrowskiego, imię – Albert.

tekst: Jerzy Górko

red.: Cezary Rutkowski

fot.: archiwum Andrzeja Piotrowskiego