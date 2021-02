Pierwsze mecze białostockich tenisistów w Lotto Superlidze bez Lio

Nieobecność Chińczyka w barwach białostockiego zespołu spowodowana jest pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami.

- Lio nie przyjechał, gdyż nie było samolotu, którym mógłby dotrzeć do Polski – wyjaśnia Piotr Anchim, menadżer Dojlid - Jednak nie ma co płakać i szukać wytłumaczeń. Najważniejsze, żeby przyjechał na rundę play-off. Zagwarantowaliśmy sobie miejsce w najlepszej „szóstce” i nie ma dla nas większego znaczenia, z którego miejsca przystąpimy do walki o medale. W meczu z Sokołowem musimy mocno zaryzykować. Wierzę, że uda nam się sprawić niespodziankę – dodaje.