„Odkrywaj Podlaskie” Zdzisława Folgi. Film nagrodzony na międzynarodowym festiwalu

- To bardzo dobre wiadomości. To, że zostaliśmy w naszym regionie obdarowani skarbami natury, a cieszymy się także bogactwem i różnorodnością kulturową, to wiemy nie od dziś. Teraz okazuje się, że także umiemy to pokazać w sposób, który doceniają międzynarodowi i krajowi znawcy filmu – skomentował wyróżnienia Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

„Odkrywaj Podlaskie” to blisko 7-minutowa produkcja bez komentarza, tylko z krótkimi napisami, która zabiera widza na wędrówkę po regionie w sposób, którzy zapiera dech w piersiach. Do konkursu zgłosiła do Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT).

Film Folgi decyzją jurorów, pracujących pod kierunkiem Zbigniewa Żmudzkiego, otrzymał nagrodę w dwóch kategoriach: „Film promujący region” oraz „Natura i dzika przyroda”. W drugiej z nich zajął je ex aequo z filmami: „Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu” zgłoszonym przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu oraz z produkcją „Cztery Pory Roku” również autorstwa Folgi, zrealizowaną dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. To bardziej znany i nagradzany już obraz, m.in. niedawno na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. W konkursie reprezentował Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Stowarzyszenie Przyjaciół ŁPKDN, ale wszelkie koszty związane z udziałem filmu w festiwalu wziął na siebie urząd marszałkowski.

- W obu przypadkach decydujące znaczenie miało stanowisko zarządu województwa i Sejmiku. Produkcja „Czterech Pór Roku” była możliwa dzięki finansowemu wsparciu z tej strony, a w PROT kluczową rolę ma samorząd województwa. Jest to zatem przede wszystkim sukces „marszałkowski” - powiedział Mariusz Sachmaciński, dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Zaznaczył, że otrzymane wyróżnienia to „potwierdzenie potencjału, jaki tkwi w naturze naszego regionu i realizacyjnych talentach Zdzisława Folgi.” Dodał także, że stworzenie cyklu filmów prezentujących bliżej różne zjawiska świata zwierzęcego i roślinnego, „to idealne rozwiązane na pandemiczne czasy edukacji zdalnej”.

- Mamy też nieprzebrane bogactwo tematów związanych z kulturą i historią regionu, promowaniem różnych form turystyki. W czasach pandemii zaczęło się odkrywanie niezadeptanych miejsc i sposobów poznawania naszego kraju. To dla nas wielka szansa - dodał Mariusz Sachmaciński.

Całkowicie zgadza się z w tym wicemarszałek Marek Olbryś.

- Trudne czasy miną - mama nadzieję, że szybko - ale mogą oznaczać trwałą zmianę na rynku turystycznym czy edukacyjnym. Mamy szansę to wykorzystać – powiedział wicemarszałek.

Maciej Gryguc, oprac. Małgorzata Sawicka

fot. kadry z filmu Zdzisława Folgi „Odkrywaj Podlaskie”