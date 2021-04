O przyszłości szlaku rowerowego Green Velo

Szlak Green Velo to pięć projektów regionalnych województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, zrealizowanych we współpracy z ponad 200 partnerami. Zakres promocyjny przedsięwzięcia obejmował odrębny projekt, którego beneficjentem było Województwo Świętokrzyskie, realizując go w imieniu własnym i na rzecz pozostałych regionów.

W maju br. mija okres trwałości projektu promocyjnego, a przedstawiciele województw tworzących szlak dyskutują jak dalej ma być realizowana jego idea. Bo, że powinna być realizowana, co do tego nikt nie ma wątpliwości.

- Jesteśmy otwarci jeśli chodzi o kontynuowanie projektu. W naszej opinii powinniśmy wypracować wspólne rozwiązania dotyczące zarządzania szlakiem w przyszłości i zadbać o finansowanie przedsięwzięcia - mówił Marek Malinowski.

Podkreślił też, że obecnie kluczową kwestią jest podjęcie decyzji dotyczącej praw do znaku graficznego szlaku i domeny greenvelo.pl.

Szlak Green Velo jest najdłuższym spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. To ponad 2 tys. km specjalnie wytyczonej trasy. Najdłuższa jego część, bo aż 590 km, przebiega przez województwo podlaskie.

Małgorzata Sawicka

fot.: Paulina Dulewicz