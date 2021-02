O bokserskiej współpracy z samorządem województwa

Wspomniał, iż pomoc ze strony samorządu województwa to nie tylko wsparcie organizacji imprez sportowych, ale również stypendia sportowe czy dofinansowywanie sprzętu i strojów sportowych czy zgrupowań szkoleniowych.

Wiceprezes PZB podkreślał aspekty szkoleniowe współpracy z młodzieżą.

- Szkolenia to nie tylko podnoszenie kwalifikacji sportowych, ale również praca nad integracją młodego pokolenia i przygotowywania do dalszego życia – przybliżał kuchnię trenerską. - Bo taka jest rola trenera, by dbać nie tylko wynik sportowy, ale również i aspekt wychowawczy – podkreślał.