Nowy klub piłkarski w Podlaskiem. KS Turośnianka wkracza do gry!

- Zastanawialiśmy się już od dłuższego czasu nad utworzeniem klubu i dzięki przychylności władz gminy Turośń Kościelna udało się dojść do wstępnego porozumienia. Niestety ogólnoświatowe problemy zahamowały nasze działania, które mamy nadzieję w najbliższym czasie nabiorą rozpędu - mówi Rafał Średziński , członek zarządu KS Turośnianka.

Pomimo trudnego czasu epidemii klub zanotował bardzo dobry początek, bo bez rozegrania żadnego oficjalnego meczu oraz po zaledwie trzech dniach istnienia strona na Facebooku zyskała setki obserwujących. W czasie swojej krótkiej działalności klub już zaproponował ciekawe projekty związane z piłką nożną oraz z promocją regionu. Członkowie zapewniają, że to nie koniec wyróżniających klub projektów.

- Turośnianka ma funkcjonować w genezie dobrej atmosfery, a zarazem dyscypliny. Ma to być droga do sukcesu i trudno się z tym nie zgodzić. Będziemy się starać aby piłkarsko jak

i wizerunkowo wypaść jak najlepiej - dodaje Łukasz Nieścior, skarbnik klubu.

Działacze klubu piłkarskiego informują, że czekają z niecierpliwością na kolejne działania a wszystkich zapraszają do odwiedzenie klubowego fanpage’u oraz do "polubienia go".

FB: KS Turośnianka Turośń Kościelna E - mail: ksturosnianka@gmail.com

Źródło/Fot.: KS Turośnianka Turośń Kościelna

oprac. Cezary Rutkowski