Niezwykle ważne zwycięstwo Jagiellonii Białystok

Mecz nie zaczął się dobrze dla drużyny z Białegostoku. W 14 minucie po fatalnym błędzie obrony gola dla Cracovii zdobył Thiago. Jagiellonia zdołała jednak jeszcze przed przerwą wyjść na prowadzenie. Najpierw, po znakomitym podaniu Tomasa Prikryla do siatki trafił Bartosz Bida, a 11 minut później gola zdobył kapitan – Taras Romańczuk.

Po przerwie emocji też było sporo. Co nie raz do sytuacji podbramkowych dochodziły oba zespoły, ale nikt nie zdołał już zdobyć bramki. Mecz zapowiadany był jako pojedynek dwóch utalentowanych bramkarzy. Po stronie Jagiellonii między słupkami stanął 17-letni Xavier Dziekoński, natomiast w barwach Cracovii zagrał 21-letni Karol Niemczycki, który ostatnio został nawet dowołany do seniorskiej reprezentacji Polski, w miejsce chorego na koronawirusa Łukasza Skorupskiego.

Jagiellonia Białystok 2:1 Cracovia

Bramki: Bartosz Bida 26’, Taras Romańczuk 37’ – Thiago 14’

X. Dziekoński – K. Twardek (B. Kwiecień 73’), B. Augustyn, B. Tiru, B. Wdowik – M. Pospisil T. Romańczuk – T. Prikryl, P. Mystkowski (M. Bortniczuk 68’), B. Bida (P. Mystkowski 68’) – J. Imaz

tekst: Bartłomiej Modzelewski

fot.: Kamil Timoszuk