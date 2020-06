Można wypoczywać nad Narwią w Uhowie

To miejsce znakomite do wypoczynku dla całych rodzin. Dzieci mogą bawić się na placu zabaw, rodzice – korzystać z pozostałych atrakcji, jak na przykład miejsce na grilla. Do dyspozycji są również: boisko do siatkówki plażowej, pomost z altaną, wieża widokowa. Korzystanie ze wszystkich atrakcji jest całkowicie bezpłatne. Wyjątkiem jest wypożyczalnia kajaków - za godzinę należy zapłacić 5 zł, za całą dobę – 25 zł. Wypożyczalnia czynna jest codziennie w godzinach 11:00-18:00.

Podczas pobytu na Terenach Rekreacyjnych nad rzeką Narew należy przestrzegać pewnych norm sanitarnych. Przed wejściem na obiekt zdezynfekować dłonie, zachować bezpieczną odległość od innych osób, a jeśli nie będzie to możliwe – zasłaniać usta i nos. Na obiekcie obowiązuje także limit osób - w jednym momencie może ich przebywać 150.



źródło i foto: Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

oprac. Anna Augustynowicz