MOSP Białystok wygrał z WARMIĄ Grajewo 2:1

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślił, że bardzo często wielkie kariery sportowe rozpoczynają się na poziomie kadr wojewódzkich czy lokalnych.

- To jest bardzo istotne, żebyśmy wspierali małe ośrodki, tam, gdzie można szkolić młodzież, tam, gdzie szkolą się dzieci, bo trzeba zaczynać pracę od podstaw. MOSP Białystok to jest wylęgarnia talentów, wielu młodych piłkarzy gra w Jagiellonii i w innych klubach czołowych - zaznaczył.

MOSP Białystok funkcjonuje od ponad 20 lat. Przez ten czas klub wielokrotnie zdobywał najwyższe laury w rozgrywkach krajowych. Jego drużyny występowały w wielu prestiżowych turniejach polskich i zagranicznych. Przez ten okres trenerzy pracujący w klubie wychowali wielu zawodników, którzy występowali w ekstraklasie i reprezentacji Polski.

W rozgrywce z WARMIĄ Grajewo już w 9 minucie zdobyli pierwszą bramkę, kolejna padła dopiero pod koniec - w 92 minucie.

- Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, spodziewaliśmy się tego, ale bardzo dobrze go rozpoczęliśmy, szybko zdobyliśmy bramkę. Potem mieliśmy parę okazji, których nie wykorzystaliśmy, Warmia także je miała. Mecz był bardzo wyrównany, ale na pewno dla nas na plus - powiedział Piotr Szydłowski, trener MOSP Białystok.