Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym oficjalnie rozpoczęte

- W imieniu całego Zarządu Województwa Podlaskiego witam wszystkich na podlaskiej ziemi. Dziękuję Polskiemu Związkowi Tenisa Stołowego za to, że zawody tej rangi odbywają się właśnie w Białymstoku - mówił podczas ceremonii marszałek Marek Malinowski i dodał: - Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom życzę powodzenia i niech wygra najlepszy!

Blisko 100 zawodników rywalizować będzie ze sobą o miano najlepszego polskiego tenisisty stołowego. Tytułów sprzed roku bronić będą Natalia Bajor i Patryk Chojnowski i to właśnie oni stawiani są w roli głównych faworytów do końcowego triumfu. Konkurencja jest jednak spora, gdyż do stolicy województwa podlaskiego zawitała niemal cała krajowa elita.

- Dziękuję władzom samorządowym za organizację tak wspaniałego turnieju - podkreślił Dariusz Szumacher, Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości odbyły się mecze pierwszej rundy zawodów. Największą szansę na osiągnięcie wysokiego miejsca wśród zawodników z naszego regionu ma WANG Zeng yi. Kapitan UKS Dojlidy Białystok bardzo pewnie pokonał Sławomira Dosza 4:0. W kolejnych pojedynkach czeka go jednak trudna przeprawa, ponieważ już w 1/8 finału może trafić na jednego z faworytów - sklasyfikowanego na drugim miejscu w kraju Marka Badowskiego.

Wśród Pań, pod nieobecność najlepszej polskiej tenisistki Li Qian, największą faworytką do końcowego zwycięstwa będzie aktualna Mistrzyni Polski - Natalia Bajor. W ostatnich dniach z gry w turnieju wycofały się dwie zawodniczki, które również stawiane były w roli kandydatek do najwyższego miejsca na podium. Katarzyna Grzybowska-Franc zrezygnowała z gry ze względu na zapalenie oskrzeli. To spory cios dla kibiców z naszego regionu, gdyż reprezentantka UKS Dojlidy Białystok i najlepsza zawodniczka województwa podlaskiego miała duże szanse na miejsca medalowe. W Białymstoku ostatecznie nie pojawiła się również Natalia Partyka, 4-krotna Mistrzyni Świata, która także ma problemy zdrowotne.

Po pierwszej rundzie w grze poza WANG Zeng yi pozostały trzy podlaskie zawodniczki. Kamila Gryko (UKS Dojlidy Białystok) po zaciętym pojedynku pokonała Alicję Łebek. Do kolejnego etapu awansowały również Gabriela Dyszkiewicz (ATS Białystok) oraz Maja Miklaszewska (AZS PWSiP Łomża). Niestety z zawodami pożegnali się Przemysław Walaszek (UKS Dojlidy Białystok), Aleksandra Jarkowska (AZS PWSiP Łomża) oraz Michalina Górska (UKS Dojlidy Białystok).

Bartłomiej Modzelewski