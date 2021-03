Mistrz Polski na drodze Dojlid

Najbliższy rywal białostoczanek to piłkarski odpowiednik Bayernu Monachium. Drużyna naszpikowana gwiazdami w rodzimej lidze nie ma sobie równych, zdobywając kolejne z rzędu mistrzostwa kraju. Sukcesy odnosi również na arenie międzynarodowej. Tarnobrzeski klub to prawdziwy fenomen. Po awansie do ekstraklasy w 1988 roku Siarka w debiutanckim sezonie zajęła ósme miejsce, rok później została wicemistrzem kraju, a w okresie 1991–2020 tylko raz, w 2006 r., przegrała wyścig o mistrzostwo Polski. W Pucharze Mistrzów tarnobrzeżanki na stałe zagościły w ścisłej europejskiej czołówce. Potęgę Siarki stworzył i podtrzymuje Zbigniew Nęcek.

- Kadra zespołu z Tarnobrzeg to w tej chwili absolutna światowa czołówka. Aby być świadomym, z kim mamy do czyniania, wystarczy spojrzeć w statystyki. W poprzednim sezonie Siarka wygrała wszystkie mecze w sezonie. Dotyczy to zarówno spotkań rozegranych w ekstraklasie, jak również meczów w Lidze Mistrzyń. To absolutnie nie jest przypadek - mówi menadżer Dojlid, Piotr Anchim.

Mimo, że absolutnym faworytem piątkowego meczu będą przyjezdne, to białostoczanki nie zamierzają łatwo składać broni. Dojlidy wystąpią w najsilniejszym zestawieniu: Katarzyna Grzybowska-Franc, Daria Kisiel i Michalina Górska, która w ostatnim meczu przeciwko Enerdze Mark-Bruk Luzino (3:1) pokazała się z bardzo dobrej strony.

- Nie mamy w tym meczu nic do stracenia. Chcemy postawić wszystko na jedną kartę. Liczę, że dziewczyny dadzą z siebie wszystko i postawią trudne warunki mistrzyniom Polski - uważa Anchim.

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia uniemożliwiają kibicom wejście na obiekt i oglądanie na żywo spotkań naszych drużyn. Fani Dojlid będą mogli jednak obejrzeć piątkowy mecz na klubowym kanale YouTube.

- Mecz pokażemy w dwóch kamerach. Będzie też dwóch komentatorów. Przy okazji zmieniamy ekspozycję reklam. To mój autorski pomysł. Po raz pierwszy w Polsce mecz tenisa stołowego będzie rozgrywany w takiej scenerii - zapowiada Piotr Anchim.

Początek meczu o godz. 18.

źródło i fot.: UKS Dojlidy, oprac.: Małgorzata Sawicka