Milicja strzelała w powietrze

Piłkarskie mecze mają czasami swoją drugą, smutną stronę, w postaci zamieszek wzniecanych przez pseudokibiców. Również futbolowi „fani” w naszym regionie, od czasu do czasu „popisywali się” tego typu zachowaniami. A co ciekawe, już w latach 50. doszło w Białymstoku do sytuacji, iż ówczesna milicja po meczu piłki nożnej, musiała użyć broni palnej!