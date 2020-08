Marszałkowski i kibicowski puchar dla Jagiellonii

Młodzi zawodnicy Jagiellonii Białystok mogli się poczuć prawie jak triumfatorzy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Puchar z rąk Marka Olbrysia, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, najwyższy stopień podium, z głośników "We are the champions" i sypiące się na głowy złote konfetti.