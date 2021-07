Marszałek zaprasza na festyn rodzinny do Tykocina

Podczas wydarzenia na smakoszy czeka degustacja produktów lokalnych, a na deser - lodów i tortu. Po poczęstunku warto obejrzeć film w 5D lub pokaz grupy rekonstrukcyjnej. To również świetna okazja, by wykonać badania profilaktyczne i skorzystać z porad specjalistów do spraw funduszy europejskich. Ponadto można spróbować szczęścia w licznych konkursach, gdzie czekają atrakcyjne nagrody.

Warto zabrać dzieci! Na pewno nie będą się nudziły. Pobawią się na dmuchańcach, poznają zasady poruszania się w miasteczku ruchu drogowego (a dorośli je sobie przypomną), będą mogły zajrzeć do wozów bojowych.

Początek o godz. 17, a o godz. 19 festyn odwiedzi gość specjalny - premier Mateusz Morawiecki.





Barbara Likowska-Matys

red.: Anna Augustynowicz