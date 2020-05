Marszałek nagrodził najlepszych podlaskich sportowców

- Dziękuję wszystkim sportowcom, działaczom i trenerom z województwa podlaskiego, którzy walczyli o jak swoje wyniki, żeby województwo podlaskie było jak najlepiej reprezentowane w sporcie w naszym kraju – powiedział marszałek rozpoczynając konferencję.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach wyróżniając: Najlepszego Sportowca, Najlepszego Młodego Sportowca, Najlepszego Sportowca Niepełnosprawnego oraz Najlepszego Trenera. Piątą nagrodę przyznano za całokształt działalności sportowej.



Najlepszy Sportowiec – Wojciech Nowicki

To jeden z najlepszych lekkoatletów w naszym kraju specjalizujący się w rzucie młotem. Do jego największych sukcesów należą: złoty medal Mistrzostw Europy w 2018 r., trzykrotnie brązowy medal Mistrzostw Świata (2015,2017,2019) oraz brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Rio De Janeiro w 2016 r.

- Wojtka nie trzeba przedstawiać, jest wizytówką naszego województwa – mówił o sportowcu marszałek Kosicki, wymieniając jego ubiegłoroczne sukcesy. To m.in. I miejsce w 8. Drużynowych Mistrzostwach Europy, a także tytuł wicemistrza Polski oraz brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Doha (Katar).

- Mam nadzieję, że będę dalej się rozwijał i osiągał dobre rezutaty, pomimo trudności i odwołania igrzysk olimpijskich, dobrze przygotuję się do nich za rok i powalczę o kolejny medal olimpijski – mówił Wojciech Nowicki dziękując marszałkowi i Kapitule za wyróżnienie.

Najlepszy Młody Sportowiec – Marlena Gola

Tytuł Najlepszego Młodego Sportowca i nagroda w wysokości 20 tys. zł powędrowała do Marleny Goli, 21-letniej zawodniczki KS „Podlasie” Białystok specjalizującej się w biegach sprinterskich.

- Ubiegły rok był bardzo udany dla tej utalentowanej lekkoatletki – mówił Artur Kosicki. - Udało jej się zdobyć m.in. Halowe Mistrzostwo Polski w biegu na 200 m, dwa razy srebrny medal podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-23 na 100 i 200 m., a także brązowy medal w sztafecie 4x100 m na Mistrzostwach Europy U23 w Gavle.

- To prawda, rok ubiegły był przełomowy da mnie. Mogłam stanąć na równi z tak dobrymi dziewczynami, przełamać się i jednak ta ciężka praca, bo to już siódmy rok treningu, zaowocowały – mówiła Marlena Gola.

Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny – Paweł Arciszewski

Wyróżniony białostoczanin w 2019 r. osiągnął znakomity sukces. Na Mistrzostwach Świata Głuchych w Gaziantep (Turcja) dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium (jazda indywidualna na czas oraz wyścig ze startu wspólnego). Podczas wyścigu punktowego uplasował się na czwartym miejscu.

Znakomicie zaprezentował się także na krajowym podwórku. Został dwukrotnym Mistrzem Polski Niesłyszących - jazda indywidualna na czas oraz wyścig ze startu wspólnego.

- Mam nadzieję, że dobrze zaprezentuję województwo podlaskie w zawodach krajowych, międzynarodowych i olimpiadzie (przyszłoroczna Olimpiada głuchych w Brazylii – przyp. Red.). Będę waczył o najlepsze wyniki – deklarował sportowiec.

Najlepszy Trener – Malwina Katarzyna Wojtulewicz

W ślad za Wojciechem Nowickim, jej wychowankiem, tytuł Najlepszego Trenera otrzymała Malwina Katarzyna Wojtulewicz. To pod jej skrzydłami młociarz zdobywał medale mistrzostw świata oraz Igrzysk Olimpijskich w Rio De Janeiro.

- W 2019 r. udało im się zdobyć m.in. brązowy medal w rzucie młotem Mistrzostw Świata w Doha oraz srebrny medal w rzucie młotem Mistrzostw Polski w Radomiu – wymieniał ubiegłoroczne sukcesy Malwiny Wojtulewicz marszałek Kosicki.

- Staramy się z Wojtkiem co roku, żeby te wyniki były naprawdę wysokie. Wojtas robi niesamowitą pracę – mówiła trenerka Nowickiego. - Z mojej strony postaram się, żeby przyszły rok był owocujący i, żeby Wojtek przyjechał z medalem na szyi.

Za całokształt działalności w zakresie Sportu – Jerzy Grąbczewski

Wyróżnienie za całokształt działalności sportowej i nagroda w wysokości 20 tys. zł trafiły do rąk Jerzego Grąbczewskiego, trenera I klasy, pracującego od 1984 r. w sekcji kajakowej klubu AKS Sparta w Augustowie.

- Wychował wiele zawodniczek i zawodników, w tym medalistów Mistrzostw Świata, Europy (seniorów i juniorów), jak również mistrzów Polski Seniorów, Juniorów i Młodzików. Jest Wybitnym fachowcem w swojej dyscyplinie sportowej ale jednocześnie bardzo dobrym pedagogiem – opisywał nagrodzonego trenera Artur Kosicki.

Osiągnięcia sportowe Grąbczewskiego zaczynają się od młodzików a kończą na olimpiadach. W 2016 r. pełnił funkcję najpierw drugiego, a później pierwszego trenera kadry narodowej.

- Moje marzenia jeszcze się nie spełniły do końca, bo jeszcze nie osiągnąłem tego medalu olimpijskiego, ale myślę, że jeszcze jest nadzieja, żeby to osiągnąć. Jeszcze wiosła nie składam – zaznaczył Jerzy Grąbczewski.

- Cieszy mnie taka postawa. Wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego: Ambitne Podlaskie – zripostowal żartobliwe marszałek Kosicki życząc trenerowi upragnionego medalu olimpijskiego w 2021 r.

Większa pula nagród

Coroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego to nie tylko stysfakcja z wyróżnienia, ale też nagroda finansowa. W tym roku Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył jej ogólną pulę z 80 do 120 tys. zł. Dzięki temu do 30 tys. zł zwiększyła się nagroda dla Najlepszego Sportowca Niepełnosprawnego, osiągając tym samym identyczną wysokość, jak w przypadku Najlepszego Sportowca.

- Stwierdziliśmy wspólnie z zarządem ale też z radnymi wojewódzkimi, że ten sportowiec musi tak samo jak sportowiec pełnosprawny, poczynić koszty, tak samo musi dojeżdżać na treningi i włożyć tak samo dużo wysiłku, a może i więcej, by osiągnąć swoje sukcesy – wyjaśniał podjętą decyzję marszałek Kosicki.

Zapowiedział też stypendia dla sportowych młodzików oraz sportowców – seniorów. Lista stypendystów ma być ogłoszona w czerwcu.

Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski